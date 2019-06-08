وزير النفط الإيراني: لا نعتزم الانسحاب من أوبك

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 08 يونيو 2019, 11:16 صباحا
وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه في النمسا (رويترز)

قال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه، في مقابلة نشرها الموقع الإلكتروني لوكالة أنباء مجلس الشورى الإسلامي الإيرانية اليوم السبت، إن إيران لا تعتزم الانسحاب من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

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وقال زنغنه، وفق ما نقلت أيضًا «رويترز»: «لا تعتزم إيران الانسحاب من أوبك... وتأسف لأن بعض أعضاء أوبك حولوا المنظمة إلى محفل سياسي لمواجهة اثنين من الأعضاء المؤسسين هما إيران وفنزويلا».

وفرضت الولايات المتحدة، الجمعة، عقوبات على أكبر مجموعة إيرانية للبتروكيماويات وعشرات من فروعها، بسبب صلتها بالحرس الثوري الايراني، وفق بيان لوزارة الخزانة الأميركية.

وذكرت الوزارة، أنّ هذا الإجراء اتخذ بسبب «الدعم المالي الذي تقدمه المجموعة للحرس الثوري»، مضيفة أن العقوبات تشمل أيضا 39 فرعا ووكيلا للشركة في الخارج، ضمنها فروع للشركة في بريطانيا والفلبين، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين في بيان، إنّ «هذا الإجراء بمثابة تحذير أننا سنواصل استهداف المجموعات القابضة والشركات في مجل البتروكيماويات وأي مجال آخر والتي تقدم دعما ماليا للحرس الثوري».

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وحذّرت الوزارة الشركات الأجنبية التي تشارك المجموعة الإيرانية أو فروعها أو عملائها من أنها «تعرّض نفسها للعقوبات الأميركية».

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