النفط يزيد 3% بعد تصريحات سعودية لتمديد اتفاق «أوبك»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 08 يونيو 2019, 07:44 صباحا
مصنع لإنتاج النفط في سيكوندا في جنوب أفريقيا في 6 سبتمبر 2018. (فرانس برس)

ارتفعت أسعار النفط نحو 3%، أمس الجمعة، مبتعدة أكثر عن أدنى مستوى في خمسة أشهر الذي سجلته هذا الأسبوع، بعد أن قالت السعودية إن «أوبك» تقترب من الاتفاق على تمديد خفض الإنتاج لما بعد يونيو ومع صعود الأسهم الأميركية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.62 دولار بما يعادل 2.6%، ليتحدد سعر التسوية عند 63.29 دولار للبرميل. وأغلق الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط على 53.99 دولار للبرميل، مرتفعًا 1.40 دولار أو 2.7%، بحسب «رويترز».

وتراجع برنت للأسبوع الثالث على التوالي، منخفضًا نحو 2%، بينما زاد غرب تكساس الوسيط نحو 1% على مدار الأسبوع. ويوم الأربعاء سجل كلا الخامين القياسيين أدنى مستوياته منذ يناير.

وأبلغ وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، مؤتمرًا في روسيا أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها سيمددون تخفيضات إنتاج النفط.

وقال إنه في حين تقترب «أوبك» من إبرام اتفاق، فإن هناك حاجة لمزيد المحادثات مع الدول غير الأعضاء في المنظمة المشارِكة في الاتفاق القاضي بخفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يوميًّا، الذي ينتهي بنهاية الشهر الحالي، بحسب «رويترز».

وتدعمت أسعار النفط أيضًا بصعود في أسواق الأسهم بعد تباطؤ حاد في نمو الوظائف الأميركية، مما عزز الآمال في أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة.

وقال فيل فلين، المحلل لدى مجموعة «برايس فيوتشرز» في شيكاغو «الذي رأيناه هو أن البنوك المركزية العالمية مستعدة لمواجهة تباطؤ في الاقتصاد.. في الولايات المتحدة، إذا كان الأمر كذلك، فسنرى مزيدًا من التحفيز يضاف إلى السوق».

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