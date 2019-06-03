محافظ «المركزي الإيطالي»: دون أوروبا كنا سنكون أكثر فقرًا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 03 يونيو 2019, 01:30 مساء
محافظ المصرف المركزي الإيطالي إينياتسيو ڤيسكو (وكالة آكي)

شدد محافظ المصرف المركزي الإيطالي، إيناتسيو فيسكو، على أهمية انتماء إيطاليا إلى الاتحاد الأوروبي، وقال خلال تقديمه التقرير السنوي للمصرف: «كنا سنكون أكثر فقرًا من دون أوروبا، وسنصبح أكثر فقرًا إذا أردنا أن نجعلها خصمًا».

ونقلت وكالة «آكي» الإيطالية عن فيسكو قوله إن «إلقاء اللوم على أوروبا بشأن وضعنا غير المريح هو خطأ ولا يجلب أي فائدة سوى صرف الانتباه عن المشاكل الحقيقية التي تعانيها إيطاليا».

وأضاف «كل ما نعتبره في بعض الأحيان تكاليف الانتماء لليورو هو في الواقع تداعيات ردة الفعل المتأخرة للبلاد مع التحولات التكنولوجية وفتح الأسواق، تقريبًا، جميع الدول الأخرى حققت أداء أفضل منا في هذه المجالات».

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