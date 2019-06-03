«غولدمان ساكس» يتوقع استقرار أسعار النفط عند مستوياتها الحالية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 03 يونيو 2019, 01:13 مساء


قال بنك الاستثمار الأميركي «غولدمان ساكس» إن من المرجح أن تظل أسعار النفط الخام مستقرة حول مستوياتها الحالية مع تنامي الضبابية الكلية وارتفاع إنتاج الولايات المتحدة، في حين أن توافر طاقة إنتاجية فائضة في الدول الرئيسية الأعضاء في «أوبك» سيبدد أثر القيود على الإمدادات من إيران وفنزويلا.

وأثارت الولايات المتحدة مخاوف بشأن إمدادات النفط في الأسواق حول العالم بعدما أعادت فرض عقوبات على إيران وهي من كبار مصدري الخام في العالم لتسلط الضوء من جديد على منظمة «أوبك».

ووفق «رويترز»، مُنيت أسواق الخام بأكبر خسارة شهرية في ستة أشهر في مايو مع ركود الطلب نتيجة تأجيج الحروب التجارية المخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي.

وقال البنك الأميركي في مذكرة: «أخيرًا تأثرت المعنويات في سوق النفط بتصاعد الحروب التجارية ومؤشرات أضعف للنشاط». وتابع إن «نطاق وسرعة الهبوط تفاقمت أكثر مع تنامي المخاوف بشأن النمو القوي للإنتاج الأميركي وزيادة المخزونات».

ونزلت أسعار النفط لأقل مستوى في ثلاثة أشهر يوم الإثنين وسجل برنت 60.55 دولار للبرميل، بينما بلغ الخام الأميركي 52.11 دولار للبرميل. وتابع البنك في مذكرة بتاريخ الثاني من يونيو: «نتوقع أن تظل أسعار النفط متقلبة على الأرجح في الأشهر المقبلة حول المستويات الحالية ومستويات توقعاتنا للربع الثالث».

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