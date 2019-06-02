خفض الأرباح المتوقعة لشركات الطيران بسبب الحرب التجارية وسعر الوقود

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 02 يونيو 2019, 12:26 مساء
أسطول طائرات (ا ف ب)

خفّض قطاع النقل الجوي توقعاته بشأن أرباح 2019 بنسبة 21% إلى 28 مليار دولار مقابل 35,5 مليار دولار سابقًا، وذلك بسبب الحرب التجارية وارتفاع سعر الكيروسين، بحسب بيان الأحد للمنظمة الدولية للنقل الجوي (إياتا).

وقالت المنظمة التي تعقد الأحد والإثنين جمعيتها العامة السنوية في سول: «لقد تدهور المناخ الاقتصادي لشركات الطيران مع ارتفاع سعر الوقود والتراجع الكبير للمبادلات التجارية في العالم»، وفق «فرانس برس».

وتؤثر الحرب التجارية الصينية - الأميركية خصوصًا على منطقة آسيا والمحيط الهادئ التي تمثل نحو 40% من الشحن الجوي في العالم. وأدت انعكاسات هذه الحرب مع ارتفاع سعر الكيروسين، إلى خفض توقعات أرباح القطاع بـ1,7 مليار دولار أي من 7,7 إلى 6 مليارات دولار.

بيد أن المنظمة أكدت أنه رغم هذا الظرف غير المواتي، فإن صناعة الطيران لا تزال تحقق أرباحًا للسنة العاشرة على التوالي. «لكن هوامش الربح تآكلت بسبب ارتفاع كلفة اليد العاملة والوقود والبنى التحتية»، بحسب المدير العام لإياتا الكسندر دو جونياك.

وأضاف وفق ما نقلت عنه «فرانس برس»: «يتوقع أن يستمر تراجع المبادلات مع اشتداد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. والشحن أول الأقسام المتضررة». ودعا دو جونياك إلى ترميم الثقة بين «سلطات تنظيم مختلف مناطق العالم وبين هذه السلطات والصناعة ومع المسافرين»، وذلك بعد حوادث طائرة بوينغ 737 ماكس.

واعترفت بوينغ بوجود «أخطاء» في عمل مؤشر الإنذار الذي يفترض أن يكشف عن حالات الخلل في نظام تعزيز خصائص المناورة (ام سي إيه اس) في طائرتها «737 ماكس» التي أدى تحطم اثنتين منها إلى مقتل 346 شخصًا.

وأدى الحادثان إلى حظر موقت لهذه الطائرة الأميركية الصنع منذ 13 مارس.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أول تعليق من صلاح بعد فوزه بدوري أبطال أوروبا: «حققت حلم الطفولة»
رياضة عالمية
بومبيو يشارك في لقاء مجموعة بلدربيرغ السري في سويسرا
دولى
الحصبة تنتشر في الولايات المتحدة
طب وصحة
زلزال يتوج الترجي بطلا لدوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي
رياضة محلية
المشهد الليبي الراهن: دائرة مفرغة من «الاتهامات».. وإجماع على «رفض التقسيم»
ليبيا
السيولة تنغص فرحة الليبيين بـ«أجواء العيد»
ليبيا
ولي العهد السعودي: حل الأزمة الليبية يكمن في العودة إلى الحوار والتفاهم
ليبيا
قنوات مصرية تعرض المنوعة الليبية «خليل وبركة» بعد عيد الفطر المبارك
ثقافة وفن
الماء والكهرباء والوقود ثالوث أزمات فجرتها الحرب
ليبيا
مقرر للأمم المتحدة: جوليان أسانج يعاني من عوارض «تعذيب نفسي»
دولى
إيطاليا تطالب بتعاون دولي أوسع لحل الوضع «الصعب للغاية» في ليبيا
ليبيا
تزايد المخاوف من تسلل «داعش إلى الجنوب الليبي»
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

محو الذاكرة ميزة جديدة في خدمة المساعدة الصوتية «أليكسا»