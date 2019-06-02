خفض الأرباح المتوقعة لشركات الطيران بسبب الحرب التجارية وسعر الوقود

أسطول طائرات (ا ف ب)

خفّض قطاع النقل الجوي توقعاته بشأن أرباح 2019 بنسبة 21% إلى 28 مليار دولار مقابل 35,5 مليار دولار سابقًا، وذلك بسبب الحرب التجارية وارتفاع سعر الكيروسين، بحسب بيان الأحد للمنظمة الدولية للنقل الجوي (إياتا).

وقالت المنظمة التي تعقد الأحد والإثنين جمعيتها العامة السنوية في سول: «لقد تدهور المناخ الاقتصادي لشركات الطيران مع ارتفاع سعر الوقود والتراجع الكبير للمبادلات التجارية في العالم»، وفق «فرانس برس».

وتؤثر الحرب التجارية الصينية - الأميركية خصوصًا على منطقة آسيا والمحيط الهادئ التي تمثل نحو 40% من الشحن الجوي في العالم. وأدت انعكاسات هذه الحرب مع ارتفاع سعر الكيروسين، إلى خفض توقعات أرباح القطاع بـ1,7 مليار دولار أي من 7,7 إلى 6 مليارات دولار.

بيد أن المنظمة أكدت أنه رغم هذا الظرف غير المواتي، فإن صناعة الطيران لا تزال تحقق أرباحًا للسنة العاشرة على التوالي. «لكن هوامش الربح تآكلت بسبب ارتفاع كلفة اليد العاملة والوقود والبنى التحتية»، بحسب المدير العام لإياتا الكسندر دو جونياك.

وأضاف وفق ما نقلت عنه «فرانس برس»: «يتوقع أن يستمر تراجع المبادلات مع اشتداد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. والشحن أول الأقسام المتضررة». ودعا دو جونياك إلى ترميم الثقة بين «سلطات تنظيم مختلف مناطق العالم وبين هذه السلطات والصناعة ومع المسافرين»، وذلك بعد حوادث طائرة بوينغ 737 ماكس.

واعترفت بوينغ بوجود «أخطاء» في عمل مؤشر الإنذار الذي يفترض أن يكشف عن حالات الخلل في نظام تعزيز خصائص المناورة (ام سي إيه اس) في طائرتها «737 ماكس» التي أدى تحطم اثنتين منها إلى مقتل 346 شخصًا.

وأدى الحادثان إلى حظر موقت لهذه الطائرة الأميركية الصنع منذ 13 مارس.