نمو أرباح «غازبروم» 44% في الربع الأول من 2019

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 30 مايو 2019, 02:55 مساء

أعلنت مجموعة «غازبروم» الروسية العملاقة الخميس زيادة صافي أرباحها في الربع الأول من العام بنسبة 44 بالمئة، مدفوعة بارتفاع قيمة الغاز المصدّر.

وأشارت المجموعة الحكومية إلى أنها حققت أرباحا صافية قدرها 535,9 مليار روبل (8,2 مليار دولار أو 7,4 مليار يورو) بين يناير ومارس 2019، مقارنة بـ371,6 مليار روبل خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وذكرت «غازبروم» أن المبيعات ارتفعت بنسبة سبعة بالمئة إلى 2,2 ترليون روبل. وأرجعت ذلك إلى «زيادة مبيعات الغاز إلى أوروبا وغيرها من الدول ومبيعات النفط الخام والغاز المكثّف والمنتجات المكررة»، وفق البيان.

ورغم أن حجم الغاز الذي تم بيعه في الربع الأول من 2019 كان أقل بنسبة 13 بالمئة من الفترة ذاتها قبل عام، إلا أن ارتفاع الأسعار (30 بالمئة عند حسابها بالروبل و12 بالمئة بالدولار) عوّض عن التراجع وأكثر.

وارتفعت حصة «غازبروم» في السوق الأوروبية في السنوات الأخيرة رغم التوترات بين الاتحاد الأوروبي وموسكو إذ باتت «غازبروم» توفر نحو ثلث إجمالي ما يستهلكه الاتحاد الأوروبي.

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