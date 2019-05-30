أسعار النفط تسجل ارتفاعًا في آسيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 30 مايو 2019, 10:28 صباحا

سجلت أسعار النفط ارتفاعًا في آسيا الخميس بعد تقديرات تحدثت عن انخفاض أكبر من المتوقع لمخزونات الخام الأميركي.

وحوالى الساعة 03,25 بتوقيت غرينتش، ارتفع سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) المرجع الأميركي للخام تسليم يوليو 29 سنتًا ليبلغ سعره 59,10 دولارا في المبادلات الإلكترونية في آسيا.

أما برميل برنت نفط بحر الشمال، المرجع الأوروبي تسليم يوليو، فقد ارتفع 17 سنتًا إلى 69,62 دولار.

وأفادت تقديرات الاتحاد المهني «معهد النفط» أن الاحتياطات الأميركية تراجعت بمقدار 5,3 ملايين برميل في الأسبوع الذي انتهى في 24 مايو، إلى 474،4 مليون برميل، أي أن حجم الانخفاض تجاوز 900 ألف يتوقعها المحللون.

ويتوقع نشر الأرقام الرسمية حول وضع المخزونات الخميس. ويعتبر أي انخفاض في المخزونات مؤشرًا إلى زيادة الطلب في أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم.

لكن الأسعار تبقى تحت ضغط الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، وكذلك المعلومات التي تتحدث عن عدم تمكن منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وشركاءها من الاتفاق على تمديد حصص الحد من الإنتاج بينما تحد العقوبات من صادرات فنزويلا وإيران.

وكتب مصرف «إيه إن زد» أن مخاطر حدوث خلل في العرض كبيرة، وأطلقت دعوات إلى زيادة الإنتاج من قبل المجموعة التي تذكر وضعًا مماثلًا حدث العام الماضي وأفضى إلى انخفاض كبير في الأسعار مع ضعف الطلب وارتفاع العرض.

وأضاف أن الحذر كبير إلى درجة أنه يفترض أن يتفق وزراء نفط الدول على موعد عقد اجتماع، مشيرًا إلى أن هذا الوضع يثير مخاوف من غياب تلاحم في السوق.

وكان برميل برنت أغلق الأربعاء في لندن على 69,45 دولار بعد انخفاض قدره 66 سنتًا.

وفي نيويورك، خسر برميل النفط الخفيف 33 سنتًا وأغلق على 58,81 دولار.

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