70.11 دولار لبرميل النفط بفعل توترات الشرق الأوسط

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 مايو 2019, 04:35 مساء
حقل نفط أميركي بولاية مونتانا (أرشيفية: الإنترنت)

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1%، اليوم الإثنين، بدعم من التوترات في الشرق الأوسط وتخفيضات الإمدادات التي تقودها منظمة «أوبك».

وساهمت تخفيضات الإنتاج، سواء الطوعية التي تنفذها «أوبك» وحلفاؤها أو الناجمة عن عقوبات أميركية، في ارتفاع خام القياس العالمي برنت 29% منذ بداية العام الحالي.

وبحسب وكالة «رويترز»، ارتفع سعر خام برنت 1.42 دولار، أو 2.07 % ليبلغ عند التسوية 70.11 دولار للبرميل، بعدما تراجع بنحو 4.5 % الأسبوع الماضي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 59 سنتًا، أو ما يعادل 1%، لتصل إلى 59.24 دولار للبرميل .

وتشهد منطقة الشرق الأوسط، خصوصًا الخليج، توترات، حيث أعلنت الولايات المتحدة الجمعة أنها سترسل مزيد القوات إلى المنطقة، مما أثار احتمالًا بتعطل الإمدادات، ومن ثم دعم الأسعار.

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