«فيات كريسلر» تقدم مشروع اندماج مع «رينو»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 27 مايو 2019, 10:50 صباحا
المجموعة الإيطالية الأميركية لصناعة السيارات (الإنترنت)

قدمت المجموعة الإيطالية الأميركية لصناعة السيارات «فيات كريسلر» الإثنين، مشروعًا لاندماجها مع المجموعة الفرنسية «رينو» لإنشاء ثالث مجموعة عالمية لصناعة السيارة.

وينص الاقتراع الذي تقدمت به المجموعة الإيطالية الأميركية على أن يمتلك مساهمو «فيات كرايسلر» خمسين بالمئة من المجموعة الجديدة ومساهمو «رينو» خمسين بالمئة.

وأوضحت «فيات كريسلر»، في بيان، أن المجموعة ستدرج في بورصات باريس ونيويورك وميلانو. وكانت مصادر مطلعة ذكرت الأحد أن المجموعتين تستعدان لإعلان مشروع تحالف بينهما يمكن أن يؤدي إلى اندماج بين المجموعتين.

وتقيم «رينو» حاليًا شراكة مع المجموعة اليابانية «نيسان» وتملك حصة نسبتها 43% في الشركة اليابانية. وفي المقابل تملك «نيسان» حصة نسبتها 15% في الشركة الفرنسية.

وأفادت جريدة «فايننشال تايمز» السبت بأن المحادثات بين «رينو» و«فيات كرايلسر» أصبحت في مرحلة «متقدّمة» وقد تؤدي إلى قيام «تعاون وثيق» بينهما.

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