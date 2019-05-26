ترامب: «الجزء الأساسي» من المحادثات التجارية سيجري بعد الانتخابات في اليابان

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 26 مايو 2019, 08:58 صباحا
رئيس الوزراء الياباني والرئيس الأميركي في ملعب للغولف في اليابان (ا ف ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في تغريدة الأحد، أن الولايات المتحدة واليابان «تقدمتا كثيرًا» في محادثاتهما التجارية، لكن «الجزء الأساسي» من المفاوضات سيجري بعد انتخابات يوليو في اليابان.

اقرأ أيضًا: اليابان تعد استقبالاً حافلاً لترامب

وكتب ترامب وفق ما نقلت عنه «فرانس برس»: «تقدمنا كثيرًا في مفاوضاتنا حول التجارة مع اليابان». وأضاف أن «الزراعة ولحوم الأبقار قضيتان مهمتان جدًا».

لكنه أكد أن «الجزء الأساسي من هذه المفاوضات سيجري بعد انتخابات يوليو وأتوقع أرقامًا كبيرة»، ملمحًا بذلك إلى انتخابات مجلس الشيوخ الياباني.

وكان الرئيس الأميركي تعهد السبت بجعل العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة واليابان «أكثر إنصافًا»، في مستهل زيارة إلى طوكيو تستمر أربعة أيام وتهدف لتعزيز العلاقات بين البلدين الحليفين.

اقرأ أيضًا: ترامب يتعهد بتجارة أكثر إنصافًا مع اليابان

وبدأ ترامب يومه الثاني من هذه الزيارة بممارسة رياضة الغولف قبل بدء محادثات رسمية يفترض أن تتناول التجارة وكوريا الشمالية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

جلال الدامجة يوافق على تدريب منتخب ليبيا والهمالي والجلالي مساعدان
رياضة محلية
جلال الدامجة يوافق على تدريب منتخب ليبيا والهمالي والجلالي مساعدان
رياضة محلية
رحيل الروائي الليبي عبد الرسول العريبي
ليبيا
من صحفي إلى وزير خارجية..«بوجو» الطموح هل يخلف تريزا ماي؟
دولى
إبراهيم الكوني يكتب عن شقيقه أوفنايت: مرثية الذكرى الأولى لغياب الطَّيف
ثقافة وفن
بومبيو: 8,1 مليار دولار مبيعات السلاح لـ«حلفاء أميركا العرب» لردع «العدوان ...
دولى
خبير إيطالي: ينبغي على المجتمع الدولي تأييد خيار الفيدرالية في ليبيا
ليبيا
ترامب يشعر بـ«الأسى» على استقالة رئيسة وزارء بريطانيا
دولى
النيابة الفرنسية ترجح فرضية الطرد المفخخ في انفجار ليون
دولى
مع دخول حرب طرابلس أسبوعها الثامن.. مصير 122 ألف طالب في مهب الريح
ليبيا
جريدة «الوسط»: فشل يلاحق المساعي السياسية لوقف إطلاق النار
ليبيا
الشيخ عبد الحميد الكزّة: موقفنا من الحرب يعبر عن أهالي برقة
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

نصائح للحفاظ على صحة دماغك