ترامب: «الجزء الأساسي» من المحادثات التجارية سيجري بعد الانتخابات في اليابان

رئيس الوزراء الياباني والرئيس الأميركي في ملعب للغولف في اليابان (ا ف ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في تغريدة الأحد، أن الولايات المتحدة واليابان «تقدمتا كثيرًا» في محادثاتهما التجارية، لكن «الجزء الأساسي» من المفاوضات سيجري بعد انتخابات يوليو في اليابان.

اقرأ أيضًا: اليابان تعد استقبالاً حافلاً لترامب

وكتب ترامب وفق ما نقلت عنه «فرانس برس»: «تقدمنا كثيرًا في مفاوضاتنا حول التجارة مع اليابان». وأضاف أن «الزراعة ولحوم الأبقار قضيتان مهمتان جدًا».

لكنه أكد أن «الجزء الأساسي من هذه المفاوضات سيجري بعد انتخابات يوليو وأتوقع أرقامًا كبيرة»، ملمحًا بذلك إلى انتخابات مجلس الشيوخ الياباني.

وكان الرئيس الأميركي تعهد السبت بجعل العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة واليابان «أكثر إنصافًا»، في مستهل زيارة إلى طوكيو تستمر أربعة أيام وتهدف لتعزيز العلاقات بين البلدين الحليفين.

اقرأ أيضًا: ترامب يتعهد بتجارة أكثر إنصافًا مع اليابان

وبدأ ترامب يومه الثاني من هذه الزيارة بممارسة رياضة الغولف قبل بدء محادثات رسمية يفترض أن تتناول التجارة وكوريا الشمالية.