عائدات العراق النفطية في أبريل الأعلى منذ أشهر

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 25 مايو 2019, 01:44 مساء
منشأة نفطية في حقل مجنون على بعد 40 كلم عن الحدود الشرقية مع إيران شمال مدينة البصرة العراقية (ا ف ب)

سجل العراق في أبريل الماضي رقمًا قياسيًا في معدل إيرادات النفط الخام إثر ارتفاع الأسعار على خلفية تصاعد الأزمة بين طهران وواشنطن، بحسب بيان رسمي لوزارة النفط أوردته «فرانس برس».

وبلغت كمية الصادرات من النفط الخام ما يقرب من 104 مليون برميل بإيرادات بلغت 7,02 مليار دولار. وقال الناطق باسم الوزارة عاصم جهاد إن معدل سعر البرميل بلغ 67,51 دولارًا.

وأشار إلى أن الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل 37 شركة عالمية مختلفة الجنسيات، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الأحادية على الخليج وميناء جيهان التركي. وحقق العراق في مارس عائدات بلغت 6,7 مليار دولار بنفس معدل التصدير لشهر أبريل.

وارتفعت أسعار النفط في الفترة الأخيرة إثر تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتّحدة منذ تشديد واشنطن العقوبات النفطيّة على طهران بداية مايو الحالي، ثم إعلان إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إرسال حاملة طائرات إلى الخليج لمواجهة أيّ تهديدات إيرانيّة.

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