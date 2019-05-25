«وول ستريت» تغلق مرتفعة بعد تصريحات «ترامب» حول الحرب التجارية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 25 مايو 2019, 12:09 صباحا
متعاملون في بورصة وول ستريت (أرشيفية : رويترز)

أغلقت المؤشرات الرئيسية للأسهم في بورصة وول ستريت مرتفعة الجمعة، متعافية من خسائر الجلسة السابقة بعد تعليقات متفائلة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بخصوص العلاقات التجارية مع الصين، هدأت المخاوف بين بعض المستثمرين.

ووفقا لوكالة «رويترز»، أنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعا 98.14 نقطة، أو 0.39%، إلى 25588.61 نقطة، في حين صعد المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 3.82 نقطة، أو 0.14%، ليغلق عند 2826.06 نقطة، وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 8.73 نقطة، أو 0.11%، إلى 7637.01 نقطة.

وهبط داو جونز لخامس أسبوع على التوالي في أطول سلسلة خسائر أسبوعية في ثمانية أعوام.

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