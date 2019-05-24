تركيا تتجه لتمديد تخفيضات ضريبة الاستهلاك على السيارات

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 24 مايو 2019, 11:48 مساء
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (أرشيفية : رويترز)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إن حكومته قد تمدد تخفيضات لضريبة الاستهلاك الخاصة على السيارات، عندما تنتهي بنهاية الشهر القادم، في خطوة تهدف إلى تعزيز مبيعات السيارات المتراجعة.

وقالت جمعية موزعي السيارات في وقت سابق هذا الشهر إن مبيعات سيارات الركاب والشاحنات الخفيفة هبطت بنسبة 56% على أساس سنوي في أبريل الماضي، مضيفة أن المبيعات انخفضت 48% في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام.

ووفقا لوكالة «رويترز»، فرضت الحكومة التركية تخفيضات على ضريبة الاستهلاك الخاصة لبعض السيارات في نوفمبر الماضي ومددت في وقت لاحق تلك التخفيضات حتى نهاية يونيو المقبل.

ومتحدثا إلى تجار وحرفيين أتراك على مائدة إفطار في اسطنبول، قال أردوغان إن تخفيضات الضريبة قد يجري تمديدها، مضيفا «خفضنا ضريبة الاستهلاك الخاصة، وإذا اقتضت الضرورة فإننا قد نمدد تطبيق هذا الخفض الذي ينتهي بنهاية الشهر القادم».

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