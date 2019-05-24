الهند توقف شراء النفط الإيراني التزاما بالعقوبات الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 24 مايو 2019, 12:59 صباحا
موظف هندي قرب محطة توزع الوقود في سيليغوري بتاريخ 8 سبتمبر 2018 (فرانس برس)

أعلن سفير الهند لدى الولايات المتحدة هارش فردان شرينغلا الخميس، أن بلاده أوقفت استيراد النفط الإيراني امتثالاً للعقوبات الأميركية.

وقال الدبلوماسي للصحفيين في واشنطن، إن نيودلهي خفضت بشكل حاد مشترياتها واستوردت مليون طن من النفط الخام من إيران في أبريل، قبل انتهاء الإعفاءات الأميركية التي سمحت لها بالالتفاف على العقوبات، حسب ما ذكرت «فرانس برس».

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وأضاف شرينغلا، «لقد انتهى الأمر، ولم نستورد بعد ذلك»، متابعًا أنّ «العملاق الآسيوي توقّف أيضا عن شراء النفط من فنزويلا بسبب الحصار الأميركي المفروض من أجل دفع الرئيس نيكولاس مادورو إلى الخروج».

وأعادت إدارة الرئيس دونالد ترامب العقوبات ضد إيران بعد انسحابه قبل عام من الاتفاق الدولي بشأن ملف إيران النووي. وهذه العقوبات تهدف إلى فرض «أقصى قدر من الضغوط» على طهران لا سيما حظر تصدير النفط، لكنها تشمل أي دولة ستواصل شراء النفط من ظهران، وفق «فرانس برس».

وكانت الإعفاءات تشمل ثماني دول، بما فيها الهند والصين وتركيا واليابان لكنها انتهت في الثاني من مايو.

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وقد صرح مسؤول تركي الأربعاء ان بلاده التي انتقدت بشدة انتهاء الإعفاءات وبدت كأنها لا ترغب في الامتثال، توقفت أخيرًا عن شراء النفط الإيراني منذ الثاني من مايو.
 

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