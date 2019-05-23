شركات جديدة توقف التعامل مع هواوي بسبب الضغوط الأميركية

شعار شركة هواوي (أرشيفية: الإنترنت)

انضمت شركة باناسونيك إلى مجموعة الشركات الأجنبية التي أعادت النظر في علاقاتها مع شركة هواوي الصينية بعد الحظر الأميركي على التعامل معها بسبب مخاوف أمنية.

وقالت الصين، اليوم الخميس، إنها قدمت احتجاجات رسمية لدى الولايات المتحدة بعد أن منعت الأخيرة شركة صناعة معدات الاتصالات الصينية هواوي من شراء السلع الأمريكية، كما وجهت نقدًا شديدًا إلى الولايات المتحدة.

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وتابعت الصين قائلة إن على الولايات المتحدة أن تظهر «الصدق» إذا أرادت استمرار المحادثات بين القوتين الاقتصاديتين بعد التوترات بين البلدين التي أثارتها الخطوات التي اتخذها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد هواوي.

وقال المتحدث باسم وزارة التجارة غاو فنغ في مؤتمر صحفي إن الصين تقدمت بـ«احتجاج شديد» لواشنطن محذرة من أن الحكومة الصينية لديها «الثقة والقدرة على حماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية»، وفق وكالة «فرانس برس».

وصرح وزير الخارجية الصيني وانغ يي، الأربعاء الماضي، أن «الولايات المتحدة تستخدم قوة الدولة لتضع الضغوط بشكل تعسفي على شركات صينية خاصة مثل هواوي في استقواء اقتصادي»، وحذر وانغ من أن بكين مستعدة «للقتال حتى النهاية» في حربها التجارية مع واشنطن.

صفعة جديدة

وتلقت هواوي صفعة جديدة بعد أن أعلنت شركة باناسونيك اليابانية أنها ستوقف تزويد الشركة ببعض مكونات الشركة الصينية. وفي بيان رسمي أرسلته الشركة إلى وكالة «فرانس برس»، قالت باناسونيك إنها أعلنت في «مذكرة داخلية» أنها «ستعلق التعاملات مع هواوي وفروعها البالغ عددها 68 فرعًا المشمولة بالحظر الحكومي الأميركي»، ورفضت الشركة التعليق على «التعاملات الأخرى غير المشمولة بالحظر الأميركي».

وعند الطلب من هواوي الرد على ذلك أشارت الشركة إلى بيان على موقع باناسونيك الصيني جاء فيه أن الشركة تزود هواوي «كالمعتاد» وتلتزم بـ«القوانين والتنظيمات المعنية للدول والمناطق التي تتواجد فيها باناسونيك».

كما أعلنت شركة توشيبا اليابانية تعليقها المؤقت لشحناتها لشركة هواوي للتأكد مما كانت القطع المصنعة في الولايات المتحدة خاضعة للحظر، وفي وقت لاحق أعلنت الشركة استئناف شحناتها لبعض المنتجات بعد أن أكدت أنها لا تستخدم قطعًا أميركية بينما تواصل التأكد من مطابقة شحنات أخرى.

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وتأتي هذه الخطوات بعد يوم من إعلان عدة مجموعات اتصالات ومشغلين في اليابان وبريطانيا الاضطرار إلى التخلي في الوقت الراهن عن العملاق الصيني للهواتف الذكية. ويطال الحظر الأميركي المنتجات المصنوعة بشكل كامل أو جزئي في الولايات المتحدة حيث تصنع باناسونيك بعض قطعها.

الشركات الموردة تتعرض لضغوط

وتفاقم النزاع التجاري وتحول إلى حرب تكنولوجية على التفوق في التكنولوجيا التي ستشكل مستقبل الاقتصاد العالمي مثل شبكات الجيل الخامس التي تعتبر شركة هواوي رائدة عالمية فيها.

وفي بريطانيا كان من المقرر أن تستورد شركات «اي اي» التي تملكها شركة الاتصالات البريطانية «بي تي» أول هواتف تعمل بالجيل الخامس وهي هواتف «هواوي مايت 20×»، وتطرحها في بريطانيا، إلا أن الرئيس التنفيذي للشركة مارك الرا قال، الأربعاء الماضي، إن الشركة «علقت» طرح هذه الهواتف.

وذكرت المجموعة أنها ستنهي تدريجيًا استخدام معدات هواوي في العناصر «الأساسية» الأكثر حساسية في شبكتها من البنى التحتية. وتلا ذلك إعلان فودافون عن التعليق المؤقت لطلباتها من هواتف هواوي.

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وفي اليابان أعلنت شركتا «كاي دي دي آي وسوفت بنك» تأخير إطلاق هواتف هواوي. كما ذكرت البي بي سي أن شركة «ايه آرام» البريطانية التي تصمم المعالجات المستخدمة في معظم الأجهزة المحمولة ستقطع علاقاتها مع هواوي.

وصرحت هواوي، الأربعاء الماضي، أنها تدرك ما تتعرض له الشركات الموردة من «الضغط»، مؤكدة «سيتم حل هذا الوضع المؤسف».