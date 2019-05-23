الفلسطينيون لن يحضروا مؤتمر المنامة الاقتصادي حول «صفقة القرن»

أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات (ا ف ب)

أكدت القيادة الفلسطينية الأربعاء، أنها لن تشارك في المؤتمر الاقتصادي المزمع عقده في البحرين الشهر المقبل، في إطار خطة السلام التي تعدّها الإدارة الأميركية لحلّ النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني، والمعروفة باسم «صفقة القرن».

وأعلن البيت الأبيض الأحد أنّه سينظّم في المنامة يومي 25 و26 يونيو المقبل، ورشة عمل اقتصادية بعنوان «من السلام إلى الازدهار» تركّز على الجوانب الاقتصادية لخطة السلام التي طال انتظارها.

وشدّدت السلطة الفلسطينية على أنّ أحداً لم يستشرها بشأن المؤتمر الاقتصادي وأنّه لا يحقّ لأي طرف التفاوض بالنيابة عنها، وشددت على أنها لن تشارك في المؤتمر.

ونشرت وكالة «وفا» الرسمية بياناً، أكّد فيه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات «عدم المشاركة في المؤتمر الذي اقترحت الإدارة الأميركية عقده في المنامة بأي شكل من الأشكال».

ولفت البيان الى أنّ من «يريد الدفاع عن مصالح الشعب الفلسطيني عليه أن يدعم موقف الإجماع الفلسطيني ممثلاً بموقف الرئيس محمود عباس، واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والفصائل والحركات الفلسطينية كافة، والشخصيات الوطنية والقطاع الخاص».

وأضاف عريقات في بيانه «نثمّن عالياً هذا الإجماع الفلسطيني بالانتصار لحقوقنا الوطنية المشروعة».

ولم يقدّم البيت الأبيض حتى الآن تفاصيل حول المدعوين للمشاركة في المؤتمر، لكنّ عدداً من رجال الأعمال الفلسطينيين البارزين قالوا إنّهم رفضوا دعوات لحضوره.

وقاطع الفلسطينيون الإدارة الأميركية منذ أن اعترف الرئيس دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل في ديسمبر 2017.