استقرار أسعار الذهب عند أعلى مستوى في أسبوعين

استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، مرتفعة من أدنى مستوياتها في أسبوعين مع نزول أسواق الأسهم بفعل توترات تجارية جديدة، بينما كبحت قوة الدولار مكاسب المعدن الأصفر.

واستقر السعر الفوري للذهب عند 1274.33 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن هبط إلى أدنى مستوى له منذ الثالث من مايو الحالي أمس الثلاثاء عند 1268.97 دولار، وفق وكالة «رويترز».

وارتفعت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.1% لتبلغ عند التسوية 1274.20 دولار للأوقية.

ومما حدَّ من الإقبال على الذهب، تماسك مؤشر الدولار قرب ذروته في شهر، بدعم من ارتفاع عوائد أدوات الخزانة الأميركية بعد أن خففت واشنطن مؤقتا القيود التجارية التي فرضتها الأسبوع الماضي على شركة هواوي الصينية لمعدات الاتصالات.