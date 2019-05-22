«تشاينا إيسترن» تطلب تعويضات من «بوينغ» بسبب وقف طائرات 737 ماكس

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 مايو 2019, 09:30 صباحا
طائرة بوينغ 737 ماكس في مصنع الشركة في رينتو بولاية واشنطن. (فرانس برس)

طلبت شركة الخطوط الجوية «تشاينا إيسترن» الصينية تعويضات من شركة بوينغ على خلفية وقف الطائرة 737-ماكس وتأخير التسليم في أعقاب كارثتي تحطم داميتين.

وكانت وكالة أنباء الصين الجديدة أفادت بطلب التعويضات في وقت سابق الأربعاء من دون أن تورد أي تفاصيل مالية أو سواها، بحسب «فرانس برس».

وأكد الناطق باسم الخطوط الجوية «تشاينا إيسترن» التقرير من دون مزيد من التفاصيل.

وفي 11 مارس أصبحت الصين أول دولة تطلب من أسطولها الجوي الداخلي وقف رحلات الطائرة في أعقاب الكارثتين.

وقبل يوم على ذلك تحطمت طائرة تابعة للخطوط الإثيوبية من طراز 737-ماكس بعد دقائق على إقلاعها من أديس أبابا، مما أدى إلى مصرع جميع ركابها وعددهم 257 شخصًا بينهم ثمانية صينيين.

وجاءت تلك الكارثة بعد تحطم طائرة تابعة لشركة لايون إير من نفس الطراز، في أكتوبر بعد وقت قصير على إقلاعها من جاكرتا، مما أودى بحياة 189 شخصًا كانوا على متنها.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة عن تشاينا إيسترن قولها إن «منع بوينغ 737 ماكس-8 عن الطيران كبّد الشركة خسائر فادحة لا تزال مستمرة».

وقالت إن شركة الخطوط امتنعت عن كشف تفاصيل خطاب المطالبة الذي بعثت به إلى بوينغ.

وأوقفت الشركة التي تتخذ من شنغهاي مقرًا لها، 14 طائرة من طراز ماكس فيما عملاق الطيران الأميركي بصدد معالجة المخاطر على السلامة.

وأقرت بوينغ السبت إنها اضطرت لتصحيح خلل في برمجيات جهاز محاكاة الطيران في الطراز 737 ماكس، المستخدم لتدريب طيارين.

وبيان الشركة المتعلق بجهاز المحاكاة هو أول إقرار بوجود عيوب منذ الحادثين اللذين أديا إلى وقف طلعات النموذج الأكثر بيعًا من هذه الطائرات في العالم.

وكانت أسباب التحطم قد نُسبت بشكل كبير لجهاز تعزيز المناورة على الطائرات من طراز ماكس في كارثة الطائرة الإثيوبية.

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