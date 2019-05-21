ارتفاع أسعار النفط بفعل تصاعد التوترات بين إيران وأميركا

مصفاة نفط في النرويج. (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بفعل تصاعد التوترات بين إيران والولايات المتحدة، وفي ظل توقعات بأن «أوبك» ستواصل كبح الإمدادات هذا العام، لكن المكاسب كبحتها مخاوف من أن استمرار الحرب التجارية بين واشنطن وبكين قد يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 72.18 دولار للبرميل مرتفعة 21 سنتًا أو 0.3% مقارنة مع سعر الإغلاق السابق، وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 31 سنتًا أو 0.5% إلى 63.41 دولار للبرميل، بحسب «رويترز».

وقال رئيس الأبحاث لدى كابيتال جروب للسمسرة في العقود الآجلة بلندن جاسبر لاولر: «تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، بالإضافة إلى مؤشرات على أن أوبك ستواصل تخفيضاتها للإنتاج، يقودان النفط للارتفاع».

وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإثنين إيران بأنها ستواجه «قوة هائلة» إن هي هاجمت مصالح الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

تأتي التوترات في ظل سوق تعاني من شح بالفعل في الوقت الذي تكبح فيه منظمة البلدان المصدرة البترول (أوبك) وروسيا ومنتجون آخرون الإمدادات منذ بداية العام لدعم الأسعار.

ومن المقرر عقد اجتماع في 25-26 يونيو لمناقشة سياسة الإنتاج، لكن المنظمة حاليًا تدرس تأجيل الاجتماع إلى 3-4 يوليو، وفقًا لما ذكرته مصادر بأوبك يوم الإثنين، مع إشارة السعودية لرغبة في استمرار كبح الإمدادات.