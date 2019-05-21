واشنطن تؤجل العقوبات على «هواوي» ثلاثة أشهر

متجر لهواوي في شنغهاي, 10 مايو 2019 (فرانس برس)

أعلنت الولايات المتحدة الأميركية، تأجيل بدء تطبيق الحظر على تصدير التكنولوجيا الأميركية إلى شركة هواوي الصينية العملاقة حتى منتصف أغسطس المقبل، مشيرةً إلى الحاجة لإفساح المجال أمام تحديثات البرامج والتزامات أخرى متعلّقة بالعقود.

ونقلت وكالة «فرانس برس»، عن وزارة التجارة الأميركية قولها في بيان إنّ التأجيل لا يحتاج إلى تعديل الحظر الذي فرضه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بالاستناد إلى الخطر الذي تشكله الشركة على الأمن القومي، وهو إجراء له تداعيات كبيرة على شركات التكنولوجيا الصينية والأميركية على حدّ سواء.

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وأضاف البيان أنّ السلطات لن تطبّق الحظر لمدة 90 يوماً لإعطاء هواوي وشركائها الوقت «للمحافظة على الشبكات والمعدات الموجودة والعاملة حالياً ودعمها، بما في ذلك التحديثات على الأنظمة الخاضعة للعقود والاتفاقات القانونية الملزمة الموقّعة قبل 16 مايو 2019 ضمناً».