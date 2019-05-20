«فورد» تعتزم إلغاء سبعة آلاف وظيفة في العالم

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 20 مايو 2019, 05:35 مساء
شعار فورد (فرانس برس)

أعلنت شركة فورد، اليوم الإثنين، أنها تعتزم إلغاء سبعة آلاف وظيف، أو 10% من قواها العاملة في العالم، ضمن إعادة تنظيم شؤونها مع العمل على تجديد عروض السيارات.

وقالت متحدثة باسم الشركة إن إعادة التنظيم ستشمل تسريح عمال وتغييرا في التعيينات وينبغي أن تكتمل بحلول أواخر أغسطس، وتحاول فورد التخلص تدريجا من معظم موديلات سياراتها العادية في الولايات المتحدة حيث يختار مزيد من المستهلكين شاحنات البيك آب وسيارات الدفع الرباعي الرياضية، وفق «فرانس برس».

وأكملت المتحدثة ماريسا برادلي أن هذه الخطوة التي بدأت العام الماضي ستؤدي إلى تسريح 800 شخص في أميركا الشمالية، بينهم نحو 500 هذا الأسبوع، وتابعت أن الشركة لم تحدد بعد التفاصيل في المناطق الأخرى.

وأضافت برادلي: «تمر فورد بعملية إعادة تنظيم تساعدنا في تأمين قوة عاملة أكثر ديناميكية ورشاقة بينما تصبح أكثر ملاءمة كشركة تجارية».

وأشارت فورد إلى أنها توقعت تخفيضات كبيرة في الوظائف في أبريل 2018 عندما أعلنت خطة للتخلص التدريجي من السيارات الصغيرة في أميركا الشمالية، في الوقت نفسه، تعمل الشركة على زيادة الاستثمار في السيارات الكهربائية وتكنولوجيا القيادة المستقلة.

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