جوجل ونظامها لهواتف أندرويد تقطع صلاتها بهواوي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 20 مايو 2019, 10:33 صباحا

قالت المجموعة الأميركية «جوجل» التي زودت معظم الهواتف الذكية بنظامها أندرويد إنها بدأت تعليق علاقاتها مع المجموعة الصينية العملاقة للاتصالات «هواوي» التي تحذر واشنطن من خطرها على الأمن القومي الأميركي.

وفي أوج حرب تجارية بين بكين وواشنطن، منع الرئيس الأميركي دونالد ترامب هذا الأسبوع المجموعات الأميركية من أي تجارة في قطاع الاتصالات مع شركات أجنبية تعتبر خطيرة على الأمن القومي، في إجراء يستهدف خصوصًا هواوي.

وهذا الحظر يشمل تحديدًا تقاسم التكنولوجيا. وأدرجت هواوي على لائحة وضعتها وزارة التجارة الأميركية لشركات مشبوهة لا يمكن البدء بعلاقات معها قبل الحصول على ضوء أخضر من السلطات.

وقالت جوجل في بريد إلكتروني لوكالة «فرانس برس»: «نمتثل لهذا المرسوم وندرس تبعاته». ويمكن أن تكون هذه التبعات كبيرة بما أنه على جوجل وغيرها من مجموعات التكنولوجيا، التعاون مع منتجي الهواتف الذكية لتتلاءم مع أجهزة الهواتف.

وقال مصدر قريب من الملف إنه سيكون على جوجل وقف النشاطات التي تفترض نقل تقنيات ليست عامة (أي غير مندرجة ضمن البرمجيات الحرة والمفتوحة المصدر «اوبن سورس») مما سيضطر المجموعة الصينية إلى الاكتفاء باستخدام البرمجيات المفتوحة المصدر من أندرويد.

ولن يكون بإمكان هواوي مثلاً الحصول على تطبيقات وخدمات لجوجل مثل الـ«جي ميل». وردًا على سؤال لوكالة فرانس برس، رفضت المجموعة الصينية التي تتخذ من شينزن في جنوب الصين مقرًا لها، الإدلاء بأي تعليق.

وكانت المجموعة الصينية دانت خلال الأسبوع الجاري القيود غير المنطقية التي ستشكل انتهاكًا لحقوقها.

وقالت في بيان إن منع هواوي من العمل في الولايات المتحدة لن يجعل الولايات المتحدة أكثر أمنًا أو أقوى. بدلاً عن ذلك، فإنّ هذا لن يؤدّي إلاّ إلى اقتصار خيارات الولايات المتحدة على بدائل أدنى مستوى وأكثر كلفة.

وكانت مبيعات هواوي بلغت في الربع الأول من العام 59,1 مليون هاتف ذكي أي 19% من حصة السوق، أكثر من تلك التي سجلتها الأميركية آبل، لكنها جاءت في المرتبة الثانية بعد الكورية الجنوبية سامسونغ.

وهواوي من الشركات الرائدة في شبكات الجيل الخامس (5جي) الجديد للهواتف النقالة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قرقاش يرى أن حل الأزمة في ليبيا يكون بوقف التصعيد والعودة إلى العملية السياسية
ليبيا
رونالدو يحقق أول ألقابه الشخصية في إيطاليا
رياضة عالمية
«الزويتينة للنفط».. حقولها وإنتاجها والمنشآت التابعة لها
ليبيا
«بركان الغضب» تتسلم مدرعات وأسلحة جديدة
ليبيا
الخارجية الفرنسية تعلق على زيارة حفتر باريس هذا الأسبوع
ليبيا
الجهيناوي: إصرار السراج أو حفتر على الوضع الراهن لا يخدم الليبيين
ليبيا
وثائقي حول أول فريق وطني ليبي لـ«الرغبي» يحصد جائزة دولية
ثقافة وفن
الثني لـ«الحرة»: مستعدون لوقف إطلاق النار دون شروط وعودة الجيش «مستحيلة»
ليبيا
تواصل أزمة السيولة.. طوابير على الصرف واحتجاجات أمام المصارف
ليبيا
بين طرابلس وطبرق.. الانقسام يلاحق مجلس النواب
ليبيا
كونتي: أكدت لحفتر أنه لا يمكننا العمل مع خيار عسكري.. العنف لا يولد إلا العنف
ليبيا
أطفال النازحين: متى نعود إلى بيوتنا وأصدقائنا؟
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

سحب أدوية للسعال تسبب اضطرابات في القلب