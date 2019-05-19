مؤسس «هواوي» يخرج عن صمته ويرفض ضغوط واشنطن على الشركة

مؤسس هواوي رين تشنغفاي خلال مشاركته في منتدى دافوس، يناير 2015 (فرانس برس)

أكد مؤسس شركة هواوي الصينية العملاقة للاتصالات، في تصريح أمس السبت إلى الصحافة اليابانية، استعداد الشركة لمواجهة ضغوط واشنطن.

وأدرجت وزارة التجارة الأميركية شركة هواوي، الأربعاء الماضي، في لائحة المؤسسات التي لا تستطيع المجموعات الأميركية تزويدها بالتجهيزات إلا بعد الحصول على موافقة السلطات، يأتي ذلك في خضم التوترات التجارية مع بكين، وفق وكالة «فرانس برس».

وأكد رين تشنغفاي، أمس السبت في تصريحاته إلى الصحافة اليابانية في مقر هواوي بشينزن: «نحن مستعدون لذلك». وهو تعليقه الرسمي الأول منذ القرار الأميركي، واشار إلى أن مجموعته ستواصل تطوير مكوناتها الخاصة لتقليص ارتهانها لمجموعة الموردين الأجانب.

ولا تزال شركة هواوي، الرائدة عالميا على صعيد تكنولوجيا الجيل الخامس، تعتمد على تقنيات الموردين الأجانب. وتشتري مكونات بنحو 67 مليار دولار كل عام، منها 11 مليارا من موردين أميركيين، كما ذكرت صحيفة نيكاي الاقتصادية اليومية.

واضطر تشنغفاي «74 عاما» المعروف بتحفظه، إلى الخروج من الظل في الأشهر الأخيرة، لمواجهة ضغوط متزايدة على شركته. وقال: «لم نفعل أي شيء ينتهك القانون»، وتوقع أن يتباطأ نمو هواوي «إنما بصورة طفيفة فقط». وأكد تشنغفاي أن شركته لن تخضع لضغوط واشنطن.