وزير المالية اللبناني: عجز الموازنة سيقل عن 9%

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 19 مايو 2019, 09:38 صباحا
وزير المالية اللبناني علي حسن خليل (رويترز)

نقلت محطة تلفزيون «إل بي سي» اللبنانية عن وزير المالية، علي حسن خليل، قوله إن مسودة موازنة 2019 ستسجل عجزًا دون نسبة 9% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى أنه قد يقل عن 8.5%.

وأدلى الوزير بالتصريحات خلال نقاش مع صحفيين. وسجل عجز ميزانية العام الماضي 11.2% من الناتج المحلي الإجمالي.

ولبنان مُثقل بواحد من أكبر أعباء الدين العام في العالم حيث يسجل 150% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال خليل، على حسابه بـ«تويتر»، إن المسودة تشمل توفير نحو تريليون ليرة (663 مليون دولار) من تكاليف خدمة الدين، لكنه لم يقدم تفاصيل. ونقلت «رويترز» عنه أن الحكومة تعتزم تقليل تكاليف خدمة الدين من خلال إصدار سندات خزانة بفائدة 1%.

وقال الوزير، لـ«رويترز»: «سيتم الأمر من خلال التنسيق بين المالية والمصرف المركزي والمصارف بعد إقرار الموازنة لإصدار سندات خزينة بالعملة اللبنانية بحدود ١١ ألف مليار وبفائدة ١%».

وكان خليل أبلغ «رويترز» في مقابلة خلال أبريل أن من المتوقع أن يسجل عجز الميزانية أقل من 9%.

وقال الوزير على تويتر يوم السبت: «يجب أن ينتهي النقاش بالموازنة غدًا لننهي أجواء الفوضى والإشاعات»، وذلك في إشارة على ما يبدو إلى بيانات وتقارير متضاربة بشأن تخفيضات مقترحة بالميزانية أثارت احتجاجات وإضرابات.

وكان رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، قال في أوائل مايو إن لبنان بعيد عن الإفلاس لكن عدم التصديق على ميزانية «واقعية» لخفض العجز العام سيكون بمثابة «عملية انتحارية» بحق الاقتصاد.

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