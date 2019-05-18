إيران تغير أساليب ووجهات صادرات النفط بعد تراجعها إلى 500 ألف برميل يوميا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 18 مايو 2019, 03:05 مساء
حقل إيراني للنفط (أرشيفية: الإنترنت)

قال مساعد رئيس مؤسسة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية لشؤون الموانئ هادي حق شناس، اليوم السبت، إن إيران تبنت أساليب جديدة لتصدير النفط.

ونقلت وكالة العمال الإيرانية للأنباء عن حق شناس قوله إن إيران غيرت وجهات الشحن بعد أن أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات عليها، وفق وكالة «رويترز».

وأضاف حق شناس للوكالة: «تغيرت أساليب وزارة النفط في تصدير الخام والمنتجات البترولية... وربما تغيرت أيضا وجهات شحنات النفط التي تنطلق من موانئنا»، ولم يدل المسؤول بتفاصيل عن الأساليب أو الوجهات الجديدة.

وأكد حق شناس: «بالطبع لا يمكن أن ننكر أن تحميل النفط والمنتجات المشتقة انخفض مقارنة بما سبق لكن تحميل شحنات النفط من موانئنا لم يتوقف بكل تأكيد» دون أن يفصح عن أرقام للإنتاج.

وأظهرت بيانات من ناقلات نفط ومصادر في قطاع الطاقة أن صادرات النفط الخام الإيراني انخفضت إلى 500 ألف برميل يوميا أو أقل في مايو الجاري.

ولم تعد طهران تبلغ كميات الإنتاج والتصدير لمنظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وهو ما يعني عدم وجود معلومات مؤكدة بشأن الصادرات.

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