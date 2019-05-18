ظريف: لا نريد الحرب

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 18 مايو 2019, 02:42 مساء
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف (أرشيفية : الإنترنت)

يعتقد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن الحرب لن تندلع في المنطقة لأن طهران لا تريد الصراع أو الحرب.

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء عن «ظريف»، قوله اليوم السبت، قبل نهاية زيارته لبكين «لن تكون هناك حرب لأننا لا نريد الحرب، ولا يملك أي شخص فكرة أو وهما بأن بإمكانه مواجهة إيران في المنطقة»، بحسب وكالة «رويترز».

وتزايد التوتر في الأيام القليلة الماضية، بسبب مخاوف من اندلاع صراع أميركي - إيراني.

وسحبت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي بعض دبلوماسييها من سفارتها في بغداد بعد هجمات في مطلع الأسبوع الماضي على أربع ناقلات نفط في الخليج.

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