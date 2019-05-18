«إكسون موبيل» تسحب العاملين الأجانب من العراق

قالت مصادر اليوم السبت، إن شركة إكسون موبيل، أجلت جميع موظفيها الأجانب من حقل غرب القرنة 1 النفطي في العراق، وتم نقلهم إلى دبي.

وأوضح مسؤولون عراقيون، أن الإنتاج في الحقل لم يتأثر بالإخلاء، لافتين إلى أن العمل يسير بوتيرة طبيعية ويتولى مسؤوليته مهندسون عراقيون، وفقا لوكالة رويترز.

وتم الإخلاء على عدة مراحل في وقت متأخر أمس الجمعة، وفي وقت مبكر اليوم السبت، إلى دبي مباشرة أو إلى المخيم الرئيسي لموظفي الشركة الأجانب في محافظة البصرة.

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وكانت وزارة الخارجية الأميركية، أمرت الأربعاء الماضي، «موظفيها غير الأساسيين بمغادرة العراق، سواء العاملين في السفارة الأمريكية في بغداد أو في القنصلية الأمريكية في أربيل».

ويأتي ذلك في ظل ارتفاع حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران مؤخرًا بعد تقارير تحدثت عن وجود خطط لدى طهران لمهاجمة قوات أميركية في العراق وسوريا.