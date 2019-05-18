أسعار الذهب تهبط إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 18 مايو 2019, 09:23 صباحا
سبيكة ذهب. (أرشيفية: رويترز)

هبطت أسعار الذهب أمس الجمعة إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين مع صعود الدولار بدعم من بيانات اقتصادية أميركية قوية، ما دفع المعدن النفيس لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية في شهر.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 1277.21 دولار للأوقية (الأونصة) في نهاية جلسة التداول بعد أن هبط في وقت سابق من الجلسة إلى 1274.51 دولار وهو أدنى مستوى له منذ الثالث من مايو، بحسب «رويترز».
وينهي المعدن الأصفر الأسبوع منخفضا 0.6% وهى أكبر خسارة أسبوعية منذ التاسع عشر من أبريل، وتراجعت العقود الأميركية للذهب 0.82% لتبلغ عند التسوية 1275.70 دولار للأوقية.

وصعد مؤشر الدولار 0.2% ليبقى قرب أعلى مستوى في أسبوعين أمام سلة من العملات الرئيسية، ما يجعل الذهب أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

وفي جلسة الخميس، هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.8% في أكبر هبوط ليوم واحد من حيث النسبة المئوية منذ منتصف أبريل، بعد أن ساعدت بيانات اقتصادية قوية من الولايات المتحدة في تحسين شهية المستثمرين للأصول العالية المخاطر.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.04% إلى 14.40 دولار للأوقية بعد أن سجلت أدنى مستوى منذ السادس من ديسمبر عند 14.38 دولار للاوقية، وتنهي الفضة الأسبوع على خسارة تزيد عن 2%، هى أكبر هبوط أسبوعي منذ أول مارس.

وهبط البلاتين 1.9% إلى 813.50 دولار للأوقية بعد أن سجل أدنى مستوى في أكثر من شهرين عند 812.50 دولار، ومنهيا الأسبوع على أكبر هبوط منذ منتصف أغسطس 2018.

وتراجع البلاديوم 1.5% إلى 1310.00 دولارات للأوقية. ومني المعدن المُستخدم في المحولات التحفيزية في أنظمة عوادم السيارات بخسائر بلغت حوالي 19% منذ أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 1620.53 دولار في مارس.

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