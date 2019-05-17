«داو جونز» يسجل أطول سلسلة انخفاضات أسبوعية في ثلاث سنوات بسبب التوترات التجارية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 17 مايو 2019, 11:45 مساء

 أغلقت بورصة وول ستريت منخفضة اليوم الجمعة، بفعل خسائر لأسهم القطاع الصناعي وشركات التكنولوجيا مع استمرار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بينما سجل المؤشر داو جونز الصناعي رابع أسبوع على التوالي من الخسائر في أطول سلسلة انخفاضات أسبوعية في ثلاث سنوات.

ووفقا لوكالة «رويترز»، أنهى داو جونز جلسة التداول منخفضا 99.68 نقطة، أو 0.39%، إلى 25763.00 نقطة في حين هبط المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 16.79 نقطة، أو 0.58%، ليغلق عند 2859.53 نقطة، وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 81.76 نقطة، أو 1.04%، إلى 7816.29 نقطة.

وتنهي المؤشرات الثلاثة الأسبوع على خسارة مع هبوط ناسداك 1.27% وستاندرد آند بورز 0.76% وداو جونز 0.69%. 

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