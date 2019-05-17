مخاوف من إمدادات الشرق الأوسط ترفع أسعار النفط بنهاية الأسبوع

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 17 مايو 2019, 11:32 مساء
مرفأ الفجيرة في الإمارات العربية المتحدة. (فرانس برس)

أنهى الخامان القياسيان للنفط الأسبوع على مكاسب بدعم من تهديد متزايد للشحنات في الشرق الأوسط بسبب التوترات السياسية بين أميركا وإيران، رغم تراجع أسعار النفط اليوم الجمعة متضررة من مخاوف بشأن الطلب وسط مواجهة في محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

وتسببت العقوبات الأميركية على إيران في مزيد من الانخفاض في صادرات الخام من البلد العضو في أوبك في مايو الحالي، بما يُضاف إلى تقييد للإمدادات ناجم عن اتفاق تقوده المنظمة، كما أثار تصاعد التوترات في الشرق الأوسط هذا الأسبوع، مخاوف من اضطرابات إضافية للإمدادات، وفق وكالة رويترز.

وطغى تصاعد التوتر على تطورات هذا الأسبوع من شأنها أن تدفع أسعار النفط للهبوط، مثل زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأميركية.

وقال ستيفن إينس مدير التداول واستراتيجية السوق لدى إس.بي.آي لإدارة الأصول، «عندما يكون التوتر على هذا الارتفاع، ومع نشر الولايات المتحدة قوة عسكرية كبيرة، فقد يشعل ولو خطأ تكتيكي بسيط من جانب إيران برميل بارود الشرق الأوسط».

وأضاف «هناك مخاطر كثيرة تتهدد الإمدادات مع وصول التوتر إلى تلك الدرجة من الارتفاع».

وما زالت الأسواق تنتظر قرارا من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين آخرين بشأن ما إذا كانوا سيواصلون تخفيضات الإمدادات التي أدت إلى صعود الأسعار بأكثر من 30% منذ بداية العام الحالي.

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