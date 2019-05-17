واشنطن تلغي رسومًا جمركية على بعض ورادات كندا والمكسيك

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 17 مايو 2019, 08:54 مساء

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، إلغاء الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم من كندا والمكسيك، ما يشكل خطوة تسهل المصادقة على اتفاق التجارة الحرة بين الدول الثلاث.

وقال ترامب، وفقما نقلت وكالة «فرانس برس»: «توصلنا للتو إلى اتفاق مع كندا والمكسيك وسنبيع سلعنًا في هذين البلدين من دون فرض رسوم أو رسوم باهظة».

وكان دونالد ترامب فرض في يونيو 2018 رسوما بنسبة 25% على واردات الصلب و10% على واردات الألمنيوم من كندا.

وردت كندا بفرض رسوم على منتجات أميركية بقيمة 11 مليار يورو على خلفية إعادة التفاوض على اتفاق للتبادل الحر في أميركا الشمالية بناء على رغبة واشنطن.

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