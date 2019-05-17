أسهم أوروبا تتراجع بفعل تصريحات بشأن التجارة

متعاملون أثناء التداول في بورصة فرانكفورت يوم الخميس (رويترز)

انخفضت الأسهم الأوروبية، اليوم الجمعة وفق ما أوردت وكالة «فرانس برس»، بعد مكاسب حققتها على مدى ثلاث جلسات، في الوقت الذي صعدت فيه بكين حربها الكلامية مع واشنطن بشأن التجارة، مما يضغط على الإقبال على المخاطرة.

وبحلول الساعة 07:20 بتوقيت جرينتش، تراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7%، على الرغم من أنه ما زال بصدد تحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ شهر ونصف الشهر.

واستغلت جريدة «الشعب» اليومية التابعة للحزب الشيوعي مقالاً افتتاحيًا في الصفحة الأولى لتقول إن الحرب التجارية لن تُسقط الصين أبدًا بعد وضع شركة هواوي تكنولوجيز العملاقة لمعدات الاتصالات على قائمة سوداء أميركية.

وتسبب تصاعد الحرب التجارية، التي تهدد بإلحاق الضرر بالنمو العالمي، في انخفاض المؤشر الأوروبي 4.6% في الأسبوعين الماضيين. ويشير متعاملون إلى انخفاض في أحجام التداولات كمؤشر على أن المستثمرين غير مقتنعين بموجة الارتفاع هذا الأسبوع.

وتصدر المؤشر داكس الألماني الزاخر بشركات التصدير قائمة المؤشرات المتراجعة بين دول المنطقة. ونزل مؤشر قطاع السيارات 1.6% مع تراجع سهم بي.إم.دبليو 7.5% بعد تداول أسهمها دون الحق في توزيع أرباح.

وتراجعت أسهم شركات توصيل الطعام في أن دبرت ديليفرو البريطانية، غير المدرجة، تمويلاً من أمازون دوت كوم.

وهوى سهم جست إيت 7.8% ليتصدر قائمة الأسهم المنخفضة على المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني، بينما خسرت أسهم تيك أوي دوت كوم ودليفري هيرو 4.8% و3.7% على الترتيب.

وأعلنت ريتشمونت السويسرية لصناعة السلع الفاخرة ارتفاعًا نسبته عشرة بالمئة في مبيعاتها الفصلية من الساعات والمجوهرات، لكن متعاملين يقولون إن أرباح وهامش التشغيل للشركة جاءا دون التوقعات، مما دفع أسهمها للتراجع 1.5%.