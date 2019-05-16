ارتفاع أسعار النفط وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 16 مايو 2019, 09:34 صباحا
مصفاة نفط في النرويج. (رويترز)

ارتفعت عقود النفط الآجلة، وسط احتمال تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، مما يضر بالإمدادات العالمية، الأمر الذي طغى على الارتفاع غير المتوقع في مخزونات الخام الأميركية.

وزادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 53 سنتًا أو 0.7% لتبلغ عند التسوية 71.77 دولار للبرميل. وأغلقت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي عند 62.02 دولار للبرميل، مرتفعة 24 سنتا أو 0.4%، بحسب «رويترز».

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة ارتفعت على غير المتوقع الأسبوع الماضي لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ سبتمبر 2017، بينما تراجعت مخزونات البنزين أكثر من المتوقع.

وزادت مخزونات الخام في الولايات المتحدة 5.4 مليون برميل، لتخالف تقديرات المحللين الذين توقعوا انخفاضها 800 ألف برميل.

ولقيت أسعار النفط دعمًا بعدما قالت السعودية الثلاثاء، إن طائرات مسيرة مفخخة ضربت محطتين لضخ النفط، بعد يومين من عمليات تخريب تعرضت لها ناقلات نفطية قرب الإمارات العربية المتحدة.

وقالت وكالة الطاقة الدولية إن العالم سيحتاج إلى كمية إضافية قليلة جدًا من النفط من أوبك هذا العام، إذ إن انتعاش الإنتاج الأمريكي سيعوض انخفاض الصادرات من إيران وفنزويلا.

وعدلت وكالة الطاقة توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2019 بالخفض 90 ألف برميل يوميًا إلى 1.3 مليون برميل يوميًا.

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