الدولار يسجل أسوأ أداء أسبوعي في 2019

امرأة تمسك بأوراق نقد فئة 100 دولار. (رويترز)

انخفض الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية مساء الجمعة وسجل أكبر هبوط ِأسبوعي في أكثر من ثلاثة أشهر، متضررا من بيانات اقتصادية أميركية ضعيفة، بينما تراجع الجنيه الإسترليني عن أعلى مستوى له منذ يونيو 2018 الذي سجله يوم الأربعاء عقب رفض البرلمان البريطاني خروجا «بدون اتفاق» من الاتحاد الأوروبي.

وهبط مؤشر الدولار 0.25% إلى 96.546 في نهاية جلسة التداول بالسوق الأميركي وسجل أكبر خسارة أسبوعية منذ الأسبوع الأول من ديسمبر.

ودفع تراجع العملة الأميركية اليورو للصعود 0.20 بالمئة إلى 1.1325 دولار، بحسب «رويترز».

وتوقف الجنيه الإسترليني لالتقاط الأنفاس لكنه سجل أكبر زيادة أسبوعية في سبعة أسابيع مع تنامي التوقعات بأن بريطانيا لن تخرج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق في التاسع والعشرين من مارس.

وجرى تداول الاسترليني عند 1.3292 دولار، دون أعلى مستوى له في تسعة أشهر البالغ 1.3380 دولار الذي سجله يوم الأربعاء. وتنهي العملة البريطانية الأسبوع على مكاسب قدرها 2%، هي أكبر زيادة أسبوعية منذ أواخر يناير.