أسعار النفط تنهي الأسبوع مستقرة بعد تسجيل أعلى مستوياتها في 2019

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 15 مارس 2019, 07:55 صباحا

أغلقت أسعار النفط الخميس مستقرة بعد أن سجلت أعلى مستوياتها للعام مع تعزيز أوبك حجتها لتمديد برنامجها لخفض الإنتاج إلى ما بعد يونيو بينما خفضت توقعاتها للطلب على الخام.

وتذبذبت عقود النفط أيضا بسبب الشكوك التي تحيط بحجم التقدم في محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، والنمو الاقتصادي العالمي.

وسجلت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت أعلى مستوى في أربعة أشهر عند 68.14 دولار للبرميل قبل أن تتراجع عن مكاسبها وتغلق منخفضة 32 سنتا عند 67.23 دولار.

وارتفعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 35 سنتا لتبلغ عند التسوية 58.61 دولار للبرميل.

وكان الخامان القياسيان قد صعدا في جلسة الأربعاء بدعم من بيانات من الحكومة الأميركية تظهر هبوطا مفاجئا في مخزونات الخام وتقديرا أقل من المتوقع لنمو انتاج النفط في الولايات المتحدة.

وفي تقريرها الشهري الذي نشر يوم الخميس، خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) توقعاتها للطلب على نفطها هذا العام وتكهنت بنمو قوي في المعروض من المنتجين غير الأعضاء.

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