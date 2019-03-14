الإسترليني يقفز بعد رفض خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق

أوراق نقد من عملات مختلفة. (رويترز)

قفز الجنيه الإسترليني في أواخر تعاملات الأربعاء مسجلا أعلى مستوى خلال الجلسة، بعد أن رفض مشرعون بريطانيون مغادرة عضوية الاتحاد الأوروبي من دون التوصل إلى اتفاق في أي حال من الأحوال.

وسجل الإسترليني في أحدث قراءة ارتفاعا بلغ 1.39 بالمئة إلى 1.326 دولار بعد هبوط وصعود خلال الأسبوع، حيث تحرك السعر في نطاق بلغ 3.5 سنت مقابل الدولار، بحسب «رويترز».

وما زالت العملة البريطانية دون أعلى مستوى خلال الجلسة بقليل، والبالغ 1.328 دولار، الذي بلغته على الفور بعد التصويت حيث ما زالت هناك ضبابية بشأن العملية والمسار القادم.

وانخفض الدولار الأميركي الأربعاء بعد أن عززت بيانات جديدة للتضخم احتمال عدم رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة قريبا.

ونزل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة تضم عملات منافسة، 0.43 بالمئة إلى 96.515 .

وتراجع الدولار الأسترالي بعد أن أثار انخفاض مؤشر لثقة المستهلكين إلى أدنى مستوى في أكثر من عام خلال مارس مخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد.