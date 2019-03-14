الإسترليني يقفز بعد رفض خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 14 مارس 2019, 07:34 صباحا
أوراق نقد من عملات مختلفة. (رويترز)

قفز الجنيه الإسترليني في أواخر تعاملات الأربعاء مسجلا أعلى مستوى خلال الجلسة، بعد أن رفض مشرعون بريطانيون مغادرة عضوية الاتحاد الأوروبي من دون التوصل إلى اتفاق في أي حال من الأحوال.

وسجل الإسترليني في أحدث قراءة ارتفاعا بلغ 1.39 بالمئة إلى 1.326 دولار بعد هبوط وصعود خلال الأسبوع، حيث تحرك السعر في نطاق بلغ 3.5 سنت مقابل الدولار، بحسب «رويترز».

وما زالت العملة البريطانية دون أعلى مستوى خلال الجلسة بقليل، والبالغ 1.328 دولار، الذي بلغته على الفور بعد التصويت حيث ما زالت هناك ضبابية بشأن العملية والمسار القادم.

وانخفض الدولار الأميركي الأربعاء بعد أن عززت بيانات جديدة للتضخم احتمال عدم رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة قريبا.

ونزل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة تضم عملات منافسة، 0.43 بالمئة إلى 96.515 .

وتراجع الدولار الأسترالي بعد أن أثار انخفاض مؤشر لثقة المستهلكين إلى أدنى مستوى في أكثر من عام خلال مارس مخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وضع حجر الأساس لبناء مركز الدراسات والأبحاث الأمازيغية في زوارة
ليبيا
سقطت في ليبيا قبل 76 عامًا.. ثقافي طبرق ينظم محاضرة ثانية عن الطائرة الأميركية
ليبيا
«ريمونتادا» رونالدو تنقذ يوفنتوس وتطيح بأتلتيكو مدريد
رياضة عالمية
البعثة الأممية تدين التحرش بموظفي البنوك والعملاء من النساء في حي السياحية ...
ليبيا
تكليف جديد في الأهلي طرابلس بطله علي العربي بعد رحيل الأسود
رياضة محلية
تعرف على القائمة النهائية الليبية التي ستواجه جنوب أفريقيا
رياضة محلية
الصين تحدد موعد شروق «الشمس الصناعية»
دولى
العميد النعاس عبدالله: تقدم مسلحين تابعين للكرامة جنوب سرت اختراق أمني
ليبيا
عميد بلدية زوارة: ندعم المخترع الليبي دباب
ليبيا
صعود الدينار أمام العملات الدولية الأكثر تداولاً بالسوق الموازية
ليبيا
«ذا غارديان»: حفتر يصعد نجمه بفعل حملته العسكرية في الجنوب
ليبيا
«بلومبرغ»: إنتاج النفط الليبي يصل أعلى مستوى في 6 سنوات بعد استئناف العمل ...
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

علاج بروز العروق منزليًا