إدارة الطيران الأميركية: لا أساس لوقف استخدام طائرات بوينغ 737 ماكس

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 13 مارس 2019, 09:07 صباحا

قالت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية إنّ «لا أساس» لوقف استخدام طائرات «بوينغ 737 ماكس» بعد تحطم طائرة من هذا الطراز للخطوط الجوية الإثيوبية قرب أديس أبابا ومقتل 157 كانوا على متنها.

وذكر رئيس إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية، دانيل أيلويل، أمس الثلاثاء في بيان بحسب وكالة «فرانس برس»، «حتى الآن، لا تُظهر مراجعتنا أي مشاكل في الأداء ولا توفر أي أساس لطلب وقف استخدام الطائرة».

وتابع: « كما لم تقدم سلطات الطيران المدني الأخرى بيانات إلينا تستدعي اتخاذ إجراء».

وللمرّة الثانية في غضون أشهر، تتحطّم طائرة «بوينغ 737 ماكس 8» بعد دقائق من إقلاعها.

والأحد سقطت طائرة شركة الخطوط الإثيوبية وقتل الركّاب ال 157 الذين كانوا على متن الطائرة المنكوبة.

ووقع الحادث بعد تحطم طائرة «بوينغ 737» تابعة للخطوط الجوية الإندونيسية «لايون إير» للطيران المنخفض التكلفة قبالة سواحل إندونيسيا بعيد إقلاعها من جاكرتا في أكتوبر، ما أدى إلى مقتل 189 شخصًا كانوا على متنها.

ورغم تطمينات شركة «بوينغ» العملاقة أن الطائرة سليمة وموثوق بقدراتها، قرر الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والهند الانضمام للصين ودول أخرى قررت وقف استخدام الطائرة أو حتى منعها من التحليق في اجوائها بانتظارهم نتائج التحقيق في الحادث.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية إنّه «في سياق مراجعتنا العاجلة للبيانات المتعلقة بتحطم الطائرة الإثيوبية، إذا جرى تحديد أي مشكلات تؤثر على استمرار صلاحية الطائرة للطيران، فستتخذ إدارة الطيران الفدرالية الأميركية الإجراءات الفورية المناسبة».

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