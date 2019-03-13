دعم سعودي - أميركي يرفع أسعار النفط فوق 66 دولارًا للبرميل

مصفاة نفط في النرويج. رويترز

ارتفعت أسعار النفط قليلا يوم الثلاثاء، بدعم من علامات على تقليص المعروض العالمي بعدما قال مسؤول سعودي إن المملكة تخطط لخفض صادرات النفط في أبريل، بينما خفضت الحكومة الأميركية توقعاتها لنمو الإنتاج المحلي من الخام.

وقال مسؤول سعودي، إن المملكة، التي تسعى للقضاء على تخمة في المعروض ودعم الأسعار، تخطط لخفض صادراتها من النفط الخام في أبريل لما دون سبعة ملايين برميل يوميا، بينما ستبقي على إنتاجها أقل كثيرا من عشرة ملايين برميل يوميا.

وزادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسعة سنتات، أو ما يعادل 0.1 في المئة، ليبلغ عند التسوية 66.67 دولار للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثمانية سنتات، أو 0.1 في المئة، لتبلغ عند التسوية 56.87 دولار للبرميل.

ومنذ بداية العام، ارتفع كل من برنت والخام الأميركي بنحو 25 في المئة.

وقال المسؤول إن السعودية خفضت الإنتاج طواعية لأقل مما ينص عليه الاتفاق وإنها ستبقي الإنتاج في أبريل عند أقل من عشرة ملايين برميل يوميا بكثير لينزل أيضا عن مستوى 10.311 مليون برميل يوميا الذي اتفقت المملكة على ضخه.