«تيسلا» تعدل عن قرار إغلاق غالبية متاجرها

«تيسلا» تعدل عن قرار إغلاق غالبية متاجرها (ا ف ب)

عدلت مجموعة «تيسلا» للسيارات الكهربائية عن قرارها بيع منتجاتها حصرًا عبر موقعها الإلكتروني، مشيرةً إلى أنها ستبقي بعض نقاط البيع مفتوحة في مقابل زيادة تكلفة السيارات المعروضة فيها.

ومن المفترض أن تؤدي هذه الخطة الجديدة إلى زيادة الأسعار بنسبة 3% حول العالم، لكن هذه الزيادة لن تطال النموذج الأرخص كلفة من «مودل 3» الذي سيبقى سعره 35 ألف دولار.

وجاء في بيان صادر عن المجموعة أوردته «فرانس برس»: «لن نغلق سوى نصف المتاجر لكن الوفورات ستنخفض إلى النصف». وكانت «تيسلا» أعربت عن نيتها إغلاق غالبية متاجرها حول العالم في 28 فبراير خلال الإعلان عن نسخة أقل كلفة من «مودل 3».

لكن بعد استعراض الوضع في المتاجر، قرّرت أن تبقي المزيد منها مفتوحًا، مشيرةً إلى أنها أغلقت مؤخرًا 10% من نقاط البيع بسبب قلة الإقبال عليها. ومن المرتقب تطبيق زيادة الأسعار في 18 مارس للنماذج الأعلى كلفة من «مودل 3» ولطراز «مودل اس» و«مودل اكس».

ولا يزال في وسع الزبائن شراء السيارات عبر الموقع الإلكتروني، لكن يمكنهم أيضًا قصد نقاط البيع لطلب المساعدة.