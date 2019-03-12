الذهب يصعد مع هبوط الدولار أمام الإسترليني

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 12 مارس 2019, 08:58 صباحا
سبائك ذهب. (أرشيفية. رويترز)

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، مع تراجع الدولار مقابل الجنيه الإسترليني بعد أن وافقت المفوضية الأوروبية على تعديلات على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكن المكاسب جاءت محدودة لأن الاتفاق عزز أيضًا الشهية للأصول عالية المخاطر.

وبحسب وكالة «رويترز» فقد ارتفع السعر الفوري للذهب 0.2% عند 1296.84 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين زادت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.5% إلى 1297.20 دولار للأوقية.

وتراجع الدولار 0.1% مقابل العملات الرئيسية الأخرى، ليصبح الذهب استثمارًا مغريًا لحملة العملات الأخرى، في حين صعد الاسترليني بقوة بعد تعديلات اتفاق الخروج.

كان جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية وافق، أمس الإثنين، على تعديل اتفاق الانفصال مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لتسهيل موافقة المشرعين البريطانيين عليه.

ونزل البلاديوم 0.1% في المعاملات الفورية إلى 1534.79 دولار للأوقية.

وارتفعت الفضة 0.5% إلى 15.39 دولار للأوقية، في حين استقر البلاتين عند 824.54 دولار للأوقية، بعد ملامسة أدنى مستوياته منذ 19 فبراير عند 803.50 دولار في الجلسة السابقة.

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