الدولار ينخفض أمام سلة عملات رئيسية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 12 مارس 2019, 07:38 صباحا
امرأة تمسك بأوراق نقد فئة 100 دولار. (رويترز)

انخفض الدولار في تعاملات الاثنين بعد نشر بيانات لمبيعات التجزئة في الولايات المتحدة جاءت متباينة، بينما قفز الجنيه الإسترليني بعد أن توجهت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إلى ستراسبورج في محاولة أخيرة لتجنب هزيمة أخرى في البرلمان البريطاني فيما يتعلق باتفاقها للانفصال عن الاتحاد الأوروبي.

وارتفع الاسترليني 1.1% بعد هبوط في الجلسات الثماني الأخيرة، وبلغ أعلى مستوى خلال يوم الاثنين عند 1.317 دولار.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة تضم ست عملات، بعض الشيء يوم الاثنين، وسجل انخفاضا بلغ 0.1 بالمئة إلى 97.208 في أحدث قراءة. وارتفع اليورو قليلا مع تحرك الدولار وسجل زيادة بلغت 0.04 بالمئة إلى 1.124 دولار.

وارتفعت الكرونة النرويجية صوب أعلى مستوياتها في أكثر من أربعة أشهر مقابل العملة السويدية المنافسة يوم الاثنين بعد بيانات تضخم قوية زادت الآمال في رفع أسعار الفائدة هذا الشهر.

ومقابل الدولار، ارتفعت الكرونة 0.8 بالمئة إلى 8.666 كرونة للدولار. وارتفعت 0.8 بالمئة مقابل العملة الأوروبية الموحدة إلى 9.742 كرونة لليورو

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

عميد بلدية زوارة: ندعم المخترع الليبي دباب
ليبيا
صعود الدينار أمام العملات الدولية الأكثر تداولاً بالسوق الموازية
ليبيا
«ذا غارديان»: حفتر يصعد نجمه بفعل حملته العسكرية في الجنوب
ليبيا
«بلومبرغ»: إنتاج النفط الليبي يصل أعلى مستوى في 6 سنوات بعد استئناف العمل ...
ليبيا
سلامة: الحل العسكري في ليبيا مستحيل ومكلف وغير مضمون النتائج
ليبيا
37 سوقا في حلب القديمة.. «السقطية» تنهض من بين الأنقاض
عربى
سحب حلقة بصوت مايكل جاكسون من «ذي سيمبسونز»
ثقافة وفن
عشرة أعوام سجنًا لماليزي سب الإسلام على مواقع التواصل الاجتماعي
دولى
بيزوس وغيتس وبافيت أغنى أغنياء العالم
اقتصاد
الطبقة الوسطى تتلاشى.. 45% من الأسر الليبية تعيش تحت خط الفقر
ليبيا
منحة من الخارجية الأميركية والأمم المتحدة لزيادة أمن المطارات الليبية
ليبيا
تفاصيل إصدارات الحكومة الموقتة سندات مالية منذ العام 2014
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ممارسات بسيطة ومهمة لتحسين عمل دماغك