الدولار ينخفض أمام سلة عملات رئيسية

امرأة تمسك بأوراق نقد فئة 100 دولار. (رويترز)

انخفض الدولار في تعاملات الاثنين بعد نشر بيانات لمبيعات التجزئة في الولايات المتحدة جاءت متباينة، بينما قفز الجنيه الإسترليني بعد أن توجهت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إلى ستراسبورج في محاولة أخيرة لتجنب هزيمة أخرى في البرلمان البريطاني فيما يتعلق باتفاقها للانفصال عن الاتحاد الأوروبي.

وارتفع الاسترليني 1.1% بعد هبوط في الجلسات الثماني الأخيرة، وبلغ أعلى مستوى خلال يوم الاثنين عند 1.317 دولار.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة تضم ست عملات، بعض الشيء يوم الاثنين، وسجل انخفاضا بلغ 0.1 بالمئة إلى 97.208 في أحدث قراءة. وارتفع اليورو قليلا مع تحرك الدولار وسجل زيادة بلغت 0.04 بالمئة إلى 1.124 دولار.

وارتفعت الكرونة النرويجية صوب أعلى مستوياتها في أكثر من أربعة أشهر مقابل العملة السويدية المنافسة يوم الاثنين بعد بيانات تضخم قوية زادت الآمال في رفع أسعار الفائدة هذا الشهر.

ومقابل الدولار، ارتفعت الكرونة 0.8 بالمئة إلى 8.666 كرونة للدولار. وارتفعت 0.8 بالمئة مقابل العملة الأوروبية الموحدة إلى 9.742 كرونة لليورو