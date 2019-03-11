الولايات المتحدة ستصبح قريبًا دولة مصدرة للنفط

استخراج النفط الصخري في مونتيري في كاليفورنيا (ا ف ب)

ستواصل الولايات المتحدة إنتاج النفط لتصبح دولة مصدرة لهذه المادة اعتبارًا من العام 2021 لتلتحق بالسعودية في الأسواق العالمية، كما توقعت الإثنين الوكالة الدولية للطاقة، في تقريرها السنوي المرتقب عن النفط.

وتقول وكالة «فرانس برس» إن هذا التطور «سيعزز الأمان في سوق النفط العالمية»، من خلال توسيع اختيار الدول المستهلكة للجهات المصدر وخصوصًا في آسيا، وفقًا للتقرير الذي يغطي فترة ما بين العامين 2019-2024.

وتُحيل فورة النفط الصخري في الولايات المتحدة هذا البلد، وهو مستورد تقليدي للذهب الأسود، إلى أحد المنتجين الرئيسيين للنفط في العالم.

ويؤدي هذا الوضع الجديد إلى اضطراب في أسواق النفط العالمية والتسبب في وفرة العرض، ما أسفر عن هبوط سعر الخام منتصف العام 2014، في تراجع لا يزال القطاع يعاني من تداعياته.

وقال فاتح بيرول، المدير التنفيذي للوكالة في بيان «إنها مرحلة استثنائية في صناعة النفط، في وقت تصبح فيه الجغرافيا السياسية عاملاً أكثر أهمية في الأسواق وحيث يتباطأ الاقتصاد العالمي. هناك المزيد من اللاعبين في كل مكان في حين تخبو تطمينات الماضي».

وبحلول العام 2024، ستظل الولايات المتحدة تشكل 70% من نمو إنتاج النفط العالمي مع أربعة ملايين برميل إضافية في اليوم، وفقًا للوكالة. وعالميًا، ستزيد إمكانية الإنتاج بحجم 5,9 مليون برميل يوميًا رغم الانخفاض المتوقع في إيران بسبب العقوبات الأميركية، وفنزويلا التي تتأثر بأزمة سياسية واقتصادية كبيرة.

وبالإضافة إلى العملاق الأميركي، ينبغي على البرازيل والنرويج تعزيز صادراتهما من النفط الخام خلال السنوات الخمس المقبلة مما يساعد على تغيير الجغرافيا العالمية للنفط «بطريقة غير عادية»، بحسب الوكالة التي تدافع عن مصالح الدول المستهلكة.

وإجمالاً، سيرتفع إنتاج الدول من خارج منظمة الدول المصدرة النفط (أوبك) بمقدار 6,1 مليون برميل ليصل إلى 68,7 مليون برميل يوميًا العام 2024. وفي المقابل، يتوقع التقرير انخفاضًا في إنتاج أوبك بين عامي 2019 و 2020 قبل أن يرتفع بشكل «معتدل» ليصل إلى 32 مليون برميل يوميًا العام 2024.

أما لجهة الطلب على النفط، ليس هناك «ذروة» في الأفق وفقًا للوكالة التي تتوقع أن تشكل الصين والهند ما نسبته 44% من النمو في الطلب العالمي، المتوقع أن يكون 7,1 مليون برميل يوميًا خلال هذه الفترة.

وسيرتفع إجمالي الاستهلاك إلى 106,4 مليون برميل يوميًا العام 2024 مقابل 99,2 مليون برميل العام الماضي.