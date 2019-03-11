أسوأ من المتوقع.. الاقتصاد التركي ينكمش 3% في أواخر 2018

ورقة مالية فئة دولار أميركي فوق أوراق مالية فئتي 50 و100 ليرة تركية في إسطنبول (رويترز)

أفادت بيانات رسمية، الإثنين، بأن الاقتصاد التركي انكمش 3% على أساس سنوي في الربع الأخير من 2018، مقارنة مع انكماش بنسبة 2.7% توقعه استطلاع أجرته «رويترز».

ومع مرور العملة التركية بأزمة أفقدتها 30% من قيمتها العام الماضي، نما الاقتصاد 2.6% في 2018 بأكمله، وهو أقل نمو منذ 2009. وكان الاستطلاع توقع نموًّا نسبته 2.55%.

وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي انكماش الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع بعد التعديل، في ضوء العوامل الموسمية والتقويم 2.4% مقارنة بالربع السابق. وأظهرت الأرقام أن الاقتصاد نما 1.8% على أساس سنوي في الربع الثالث، متجاوزًا التقدير الأولي البالغ 1.6%.