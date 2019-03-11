كارلوس غصن يسعى لحضور اجتماع لمجلس إدارة «نيسان»

كارلوس غصن عقب إطلاقه في طوكيو. (رويترز)

قال مصدر مطلع، اليوم الإثنين، إن رئيس شركة «نيسان» المقال كارلوس غصن يسعى إلى الحصول على إذن من محكمة طوكيو الجزئية لحضور اجتماع مجلس إدارة الشركة هذا الأسبوع.

وذكرت وكالة «رويترز» أن حضور غصن الاجتماع، غدًا الثلاثاء، سيمثل أول لقاء له مع زملائه منذ اعتقاله في نوفمبر.

ويواجه غصن اتهامات بعدم الإفصاح عن دخله بالكامل لنحو عشر سنوات.

ووصف غصن، وهو من بين أشهر الرؤساء التنفيذيين لشركات السيارات في العالم، هذه الاتهامات بأن «لا أساس لها». وأخلي سبيله الأسبوع الماضي بكفالة قدرها تسعة ملايين دولار بعد احتجازه أكثر من 100 يوم.

وقال الشخص المطلع إن غصن يسعى للحصول على إذن لحضور اجتماع مجلس الإدارة غدًا الثلاثاء. وطلب هذا الشخص عدم الكشف عن هويته لأن هذه المعلومات لم يجر إعلانها بعد.

وقالت جريدة «يوميوري» اليابانية إن من المتوقع أن تحدد المحكمة، اليوم الإثنين، ما إذا كانت ستعطي غصن إذنًا أم لا.