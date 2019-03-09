بيزوس وغيتس وبافيت أغنى أغنياء العالم

مازال مؤسس موقع أمازون جيف بيزوس أغنى رجل في العالم يليه بيل غيتس ووارن بافيت، حسب قائمة أعلنتها مجلة «فوربس» السنوية مؤخرًا.

ورغم أن القائمة لم تتغير بشكل كبير، إلا أن ترتيب مؤسس «فيسبوك» مارك زوكربرغ تراجع ثلاث درجات، بينما ارتفع ترتيب رئيس بلدية نيويورك السابق مايكل بلومبرغ درجتين، حسب وكالة «فرانس برس».

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وبحسب القائمة التي أعلنتها «فوربس»، فقد ازدادت ثروة بيزوس (55 عاما) بنحو 19 مليار دولار خلال عام واحد بحيث وصلت الآن إلى 131 مليار دولار.

وقد وسّع بيزوس الذي يمتلك 16% من شركة أمازون، والذي جعلته ثروته الآن هدفاً للتيار اليساري في الحزب الديموقراطي، الفجوة المالية بينه وبين غيتس المشهور بأعماله الخيرية والشريك المؤسس لشركة مايكروسوفت.

وشهد غيتس (63 عامًا) زيادة ثروته لتصل إلى 96,5 مليار دولار، مقارنة مع 90 مليار دولار العام الماضي، بحسب «فوربس».

واحتل بافيت (88 عامًا) الذي يعتبر قطب استثمارات، المرتبة الثالثة، رغم تضرره في أواخر فبراير بانخفاض كبير في أسهم شركة «كرافت هاينز» للأطعمة المعالجة، التي يساهم فيها. وانخفضت ثروة بافيت بنحو 1,5 مليار دولار لتصل إلى 82,5 مليار دولار.

واحتفظ الرئيس التنفيذي لشركة السلع الفاخرة الفرنسية «ال في ام اتش» برنار ارنو بالمرتبة الرابعة على القائمة. إلا أن زوكربرغ خسر 9 مليارات دولار من صافي ثروته، وتراجع من المرتبة الخامسة إلى المرتبة الثامنة. وتقدم على زوكربرغ كل من رجل الأعمال المكسيكي كارلوس سليم، ومؤسس متاجر «زارا» وانديتكس الإسباني أمانسيو ارتيغا، والمؤسس الشريك لشركة أوراكل لاري أليسون.

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وارتفع ترتيب «بلومبرغ» من 11 إلى 9 مع زيادة ثروته إلى 55,5 مليار دولار مقارنة مع 50 مليار دولار، «بحسب فوربس». ولا يزال الأميركيون يهيمنون على القائمة حيث بلغ عددهم 14 من بين 20 مليارديرًا.

أما غير الأميركيين الذين احتلوا مراتب بين أغنى 20 شخصية فهم الهندي موكيش أمباني رئيس مجلس إدارة شركة «ريلاينس اندستريز» الذي احتل المرتبة 13، والصيني ما هواتنغ رئيس شركة «تينسيت» الصينية العملاقة للانترنت الذي احتل المرتبة العشرين.