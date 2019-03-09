«فيسبوك» يخطط لإطلاق عملة رقمية لمستخدميه

قالت منصة «ميديم» إن شركة «فيسبوك» تخطط لإطلاق عملتها الرقمية الخاصة وقد تصبح أكبر مصرف مركزي في العالم.

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وبحسب جريدة «نيويورك تايمز»، فإن «فيسبوك» يطور عملة رقمية، يمكن استخدامها على تطبيق «واتس آب»، المملوك لشركة «فيسبوك»، لتسهيل التعاملات بين المستخدمين.

وتأتي خطوة «فيسبوك» بهدف التصدي بوضوح للتهديد الذي تمثله التطبيقات المنافسة «تلغرام» و«سينغال».

وذكرت جريدة «نيويورك تايمز» أن مسعى «فيسبوك» لبناء عملة رقمية بدأ العام الماضي «بعدما جمع تليغرام 1.7 مليار دولار لتمويل مشروعه لتطوير عملة رقمية».

ولدى شركة «فيسبوك» أكثر من 2.7 مليار مستخدم موزعين على تطبيقات «ماسنجر» و«واتس آب» و«إنستغرام» التي تملكها.

للاطلاع على العدد 172 من جريدة «الوسط» اضغط هنا

وأشارت منصة «ميديم» إلى أنه في حال قررت شركة «فيسبوك» دعم عملتها الرقمية بسلة من العملات الأجنبية، فمن المحتمل أن تصبح أكبر مصرف مركزي في العالم، لأنها ستضطلع بما يقوم به أي مصرف مركزي وهو طباعة العملات مدعومة باحتياطات النقد الأجنبي لديه.