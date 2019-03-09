الذهب عند أعلى مستوى في أسبوع وسط تراجع الدولار

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 09 مارس 2019, 07:42 صباحا
سبيكة ذهب. (رويترز)

صعدت أسعار الذهب الجمعة إلى أعلى مستوى لها في أسبوع واخترقت لفترة وجيزة حاجز 1300 دولار مع تضرر العملة الأميركية وشهية المستثمرين للمخاطرة من تقرير ضعيف بشأن الوظائف في أميركا فاقم أيضا صورة قاتمة للاقتصاد العالمي.

وتوقف نمو الوظائف في الولايات المتحدة تقريبا في فبراير مع خلق أكبر اقتصاد في العالم 20 ألف وظيفة فقط وسط انكماش للتوظيف في قطاع التشييد وبضعة قطاعات أخرى، بحسب «رويترز».

وارتفع سعر الذهب للبيع الفوري 1.06 بالمئة إلى 1299.06 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بالسوق الأميركي منهيا الأسبوع على زيادة قدرها 0.4 في المئة.

وكانت أسعار المعدن النفيس هبطت إلى 1280.91 دولار للأوقية لتقترب بشدة من أدنى مستوى لها في خمسة أسابيع الذي لامسته في وقت سابق هذا الأسبوع.

وصعدت العقود الأميركية للذهب واحدا بالمئة لتبلغ عند التسوية1299.30 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، هبط البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1514.50 دولار للأوقية، مسجلا أكبر انخفاض أسبوعي منذ الأسبوع المنتهي في الثالث والعشرين من نوفمبر تشرين الثاني.

وقفزت الفضة حوالي 2 في المئة إلى 15.33 دولار للأوقية بعد أن هوت في جلسة الخميس إلى أدنى مستوى منذ أواخر ديسمبر. وتنهي الفضة الأسبوع على زيادة قدرها 0.8 بالمئة.

وارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 814.88 دولار للأوقية، لكنه ينهي الأسبوع على خسارة قدرها 5.3 بالمئة هي أكبر هبوط أسبوعي من حيث النسبة المئوية منذ منتصف أغسطس.

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