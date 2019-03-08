الذهب يرتفع وسط توقعات اقتصادية ضعيفة لكنه يتجه لثاني هبوط أسبوعي

سبائك ذهب. (أرشيفية. رويترز)

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، في ظل تخوف المستثمرين من تباطؤ حاد في النمو العالمي بعد أن خفض البنك المركزي الأوروبي توقعاته للنمو في الوقت الذي خرجت فيه بيانات ضعيفة من الصين، لكن ارتفاع الدولار أبقى المعدن الأصفر على مسار ثاني تراجع أسبوعي.

وبحسب وكالة «رويترز» فقد ارتفع الذهب 0.3 % في التعاملات الفورية إلى 1289.81 دولار للأوقية (الأونصة). وكان المعدن سجل في وقت سابق من هذا الأسبوع أدنى مستوى في خمسة أسابيع، وما زال منخفضا بنحو 0.2 بالمئة هذا الأسبوع.

وزاد الذهب 0.3 % في العقود الأميركية الآجلة مسجلًا 1289.80 دولار للأوقية.

ويقترب مؤشر الدولار من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر الذي سجله في الجلسة السابقة، بينما حوم اليورو بالقرب من أدنى مستوى في 21 شهرًا مقابل العملة الأميركية.

وزادت المخاوف في السوق الآسيوية بشأن النمو العالمي بعد بيانات صادرات ضعيفة وصادمة من الصين. وقبل يوم من نشر تلك البيانات، خفض صناع السياسات الأوروبيون توقعات النمو في الاتحاد الأوروبي.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.3 % إلى 15.06 دولار للأوقية، بينما انخفض البلاديوم 0.3 % إلى 1522.30 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.2 % إلى 814.43 دولار للأوقية.