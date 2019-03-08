أسعار النفط تميل إلى الانخفاض في آسيا

مزود بنزين بمحطة وقود (الإنترنت)

تميل أسعار النفط إلى الانخفاض في آسيا، الجمعة، بسبب مخاوف حول الطلب، نظرًا للتوقعات السيئة للبنك المركزي الأوروبي حول صحة اقتصاده.

ووفق ما أوردت وكالة «فرانس برس»، فإنه حوالي الساعة 04:30 بتوقيت غرينتش، انخفض سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) المرجع الأميركي للخام تسليم أبريل 41 سنتًا ليبلغ سعره 56,25 دولارًا في المبادلات الإلكترونية في آسيا.

أما برميل برنت نفط بحر الشمال، المرجع الأوروبي، تسليم مايو فقد تراجع 52 سنتًا إلى 65,78 دولارًا.

وخفض المصرف المركزي الأوروبي توقعاته إلى 1,1% للنمو في 2019 في منطقة اليورو و1,6% في 2020، مقابل 1,7% في هاتين السنتين في تقديراته السابقة التي نشرت في ديسمبر.

وسيؤثر تراجع في نمو اقتصاد العالم بالتأكيد على الطلب على النفط، ما يؤدي إلى انخفاض الأسعار رغم جهود منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وشركائها مثل روسيا، لدعم الأسعار عبر خفض إنتاجها.

وقالت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الأربعاء أنها تتوقع ألا يتجاوز النمو 3,3% في 2019 بسبب التوترات التجارية والشكوك المحيطة بالأوضاع السياسية. وكانت المنظمة تتوقع في نوفمبر أن تبلغ النسبة 3,5%.

وقال بنجامين لو المحلل في مجموعة «فيليب فيتشرز» إن «خفض توقعات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والبنك المركزي الأوروبي أوقف ارتفاع الأسعار لأن الأسواق متوترة بسبب ضعف الطلب».

وأضاف أن «تأثير التباطؤ الاقتصادي والخلافات التجارية والشكوك الجيوسياسية تؤثر على الطلب العالمي للنفط».