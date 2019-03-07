«فاو»: أسعار الغذاء العالمية ترتفع في فبراير بدعم قطاع الألبان

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 07 مارس 2019, 12:22 مساء
عميل يشتري خضروات من بائع في سوق مفتوحة بوسط أنقرة. (رويترز)

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، اليوم الخميس، إن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت في فبراير، مدعومة بقفزة في أسعار الألبان.

وبلغ متوسط مؤشر المنظمة لأسعار الغذاء، والذي يقيس التغيرات الشهرية على سلة من الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر، 167.5 نقطة الشهر الماضي بزيادة 1.7% على يناير.

ورغم الارتفاع، ما زال المؤشر أقل بنسبة 2.3%عن مستواه في هذه الفترة من العام الماضي.

وقفز مؤشر الفاو لأسعار الألبان 5.6% عن مستوى يناير، مدعومًا بالطلب القوي على واردات الحليب المجفف منزوع الدسم وكامل الدسم والأجبان.

وارتفع مؤشر الفاو لأسعار الزيوت النباتية 1.8% عن الشهر السابق، وزاد مؤشر المنظمة لأسعار السكر 1.2%، في حين ارتفع مؤشرها لأسعار الحبوب قليلاً عن يناير. وسجل مؤشر أسعار اللحوم ارتفاعًا طفيفًا.

وخفضت منظمة الأغذية والزراعة أحدث تقديراتها لإنتاج الحبوب في العام 2018 إلى 2.609 مليار طن، مقارنة مع 2.611 مليار طن توقعتها قبل شهر.

وقالت «فاو»: «تُعزى هذه المراجعة إلى الأسفل بأكملها تقريبًا إلى انخفاض التقديرات بالنسبة إلى إنتاج الذرة في الولايات المتحدة، وتُعزز التراجع الإجمالي من سنة إلى أخرى في الإنتاج العالمي للحبوب».

وأصدرت المنظمة أول توقعاتها لإنتاج القمح العالمي في 2019، مقدرة وصوله إلى 757 مليون طن، بما يزيد 4 % على مستوى العام 2018 لكنه يقل عن المستوى القياسي المرتفع المسجل في العام 2017.

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